В Алтайском крае подтопило десять приусадебных участков
Из-за интенсивного снеготаяния повысился уровень реки Чапши
07 апреля 2025, 21:45, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Красногорское из-за интенсивного снеготаяния повысился уровень воды в реке Чапше, сообщили в региональном МЧС.
"Произошло подтопление десяти приусадебных участков. Подтопленных домов нет", – сказано в сообщении.
Сотрудники ГУ МЧС России совместно с представителями администрации провели подворовой обход. Также с помощью беспилотников провели мониторинг и облет зоны затопления.
На случай ухудшения обстановки в селе дежурит группировка второго пожарно-спасательного отряда. Развернут пункт временного размещения на 150 человек. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.
Спасатели напоминают, что при угрозе паводка необходимо:
- слушать информацию о ЧС;
- предупредить соседей;
- узнать место сбора для эвакуации;
- перенести все ценное на верхние этажи или чердак;
- перегнать скот на возвышенность;
- отключить электроприборы и газ;
- подготовить документы, вещи и продукты на несколько дней.
08:40:21 08-04-2025
Зато не сгорит.