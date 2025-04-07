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В Алтайском крае подтопило десять приусадебных участков

Из-за интенсивного снеготаяния повысился уровень реки Чапши

07 апреля 2025, 21:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае в селе Красногорское из-за интенсивного снеготаяния повысился уровень воды в реке Чапше, сообщили в региональном МЧС.

"Произошло подтопление десяти приусадебных участков. Подтопленных домов нет", – сказано в сообщении.

Сотрудники ГУ МЧС России совместно с представителями администрации провели подворовой обход. Также с помощью беспилотников провели мониторинг и облет зоны затопления.

На случай ухудшения обстановки в селе дежурит группировка второго пожарно-спасательного отряда. Развернут пункт временного размещения на 150 человек. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.

Спасатели напоминают, что при угрозе паводка необходимо:

  • слушать информацию о ЧС;
  • предупредить соседей;
  • узнать место сбора для эвакуации;
  • перенести все ценное на верхние этажи или чердак;
  • перегнать скот на возвышенность;
  • отключить электроприборы и газ; 
  • подготовить документы, вещи и продукты на несколько дней.
Алтайский край Паводок
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Комментарии 1

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Musik

08:40:21 08-04-2025

Зато не сгорит.

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