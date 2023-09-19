Дожди и грозы обрушатся на Алтайский край 19 сентября

Также ожидается порывистый ветер

19 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

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В Алтайском крае 19 сентября будет местами дождливо, по западным районам местами прогнозируются умеренные дожди и грозы, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха тем временем составит +17...+22 градуса. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается 18-20 градусов тепла. Также будет небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 7 м/с.