До -30. Барнаульцам рассказали о погоде до конца осени

Начало октября выдастся дождливым, а в ноябре осадков не ожидается

16 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осень 2023 года в Барнауле будет прохладной, солнечной и менее сухой, чем в прошлом году, следует из прогноза Wismeteo.

По данным сервиса, в сентябре средняя температура воздуха будет составлять +13 градусов (на градус ниже, чем в прошлом году), а осадки прогнозируют непродолжительные, кратковременно появляющиеся до 19-го числа.

В октябре до 12-го числа температура в среднем будет прыгать от 0 до 7 градусов, а в некоторые дни будет до +18. В начале месяца при этом ожидается влажная погода.

Средняя температура ноября составит -10 градусов. Теплее всего будет 6 ноября (+8 градусов), а самым холодным днем станет 21 ноября, когда термометры покажут до -30. Осадки в ноябре 2023 года не прогнозируются.