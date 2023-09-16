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До -30. Барнаульцам рассказали о погоде до конца осени

Начало октября выдастся дождливым, а в ноябре осадков не ожидается

16 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осень 2023 года в Барнауле будет прохладной, солнечной и менее сухой, чем в прошлом году, следует из прогноза Wismeteo.

По данным сервиса, в сентябре средняя температура воздуха будет составлять +13 градусов (на градус ниже, чем в прошлом году), а осадки прогнозируют непродолжительные, кратковременно появляющиеся до 19-го числа.

В октябре до 12-го числа температура в среднем будет прыгать от 0 до 7 градусов, а в некоторые дни будет до +18. В начале месяца при этом ожидается влажная погода.

Средняя температура ноября составит -10 градусов. Теплее всего будет 6 ноября (+8 градусов), а самым холодным днем станет 21 ноября, когда термометры покажут до -30. Осадки в ноябре 2023 года не прогнозируются.

Барнаул Погода

Комментарии 10

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Гость

13:29:40 16-09-2023

Ага, бабушка гадала, надвое сказала. Прям до конкретных чисел температуру вычислили. Ну-ну!

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Сергей.

17:24:39 16-09-2023

Гость (13:29:40 16-09-2023) Ага, бабушка гадала, надвое сказала. Прям до конкретных чисе...

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Гость

01:01:45 17-09-2023

Погоду на завтра предсказать не могут

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Метеоролог

15:53:48 16-09-2023

На завтра прогноз угадать не могут. А тут расписали

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Спец

16:05:35 16-09-2023

Ну да на день, на 2 дня не могут предсказать, а тут на два месяца вперëд!

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Сергей.

17:28:11 16-09-2023

А здесь не бабушка, а лобби от теплогенерации. +18 так давайте отопление пора подавать.

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Чех

09:03:32 17-09-2023

Да это не Алтайские синоптики, а вообще не понятная Нейра сеть

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Гость

15:43:14 17-09-2023

Синоптики ошибаються один раз, но каждый день.. поживём - увидим

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Елена

18:09:12 17-09-2023

Синоптики всегда дают точные прогнозы,но природа не всегда их исполняет.

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Элен без ребят

22:42:28 17-09-2023

я заскринила про 21 ноября)

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