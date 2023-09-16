До -30. Барнаульцам рассказали о погоде до конца осени
Начало октября выдастся дождливым, а в ноябре осадков не ожидается
16 сентября 2023, 12:15, ИА Амител
Осень 2023 года в Барнауле будет прохладной, солнечной и менее сухой, чем в прошлом году, следует из прогноза Wismeteo.
По данным сервиса, в сентябре средняя температура воздуха будет составлять +13 градусов (на градус ниже, чем в прошлом году), а осадки прогнозируют непродолжительные, кратковременно появляющиеся до 19-го числа.
В октябре до 12-го числа температура в среднем будет прыгать от 0 до 7 градусов, а в некоторые дни будет до +18. В начале месяца при этом ожидается влажная погода.
Средняя температура ноября составит -10 градусов. Теплее всего будет 6 ноября (+8 градусов), а самым холодным днем станет 21 ноября, когда термометры покажут до -30. Осадки в ноябре 2023 года не прогнозируются.
13:29:40 16-09-2023
Ага, бабушка гадала, надвое сказала. Прям до конкретных чисел температуру вычислили. Ну-ну!
17:24:39 16-09-2023
Гость (13:29:40 16-09-2023) Ага, бабушка гадала, надвое сказала. Прям до конкретных чисе...
01:01:45 17-09-2023
Погоду на завтра предсказать не могут
15:53:48 16-09-2023
На завтра прогноз угадать не могут. А тут расписали
16:05:35 16-09-2023
Ну да на день, на 2 дня не могут предсказать, а тут на два месяца вперëд!
17:28:11 16-09-2023
А здесь не бабушка, а лобби от теплогенерации. +18 так давайте отопление пора подавать.
09:03:32 17-09-2023
Да это не Алтайские синоптики, а вообще не понятная Нейра сеть
15:43:14 17-09-2023
Синоптики ошибаються один раз, но каждый день.. поживём - увидим
18:09:12 17-09-2023
Синоптики всегда дают точные прогнозы,но природа не всегда их исполняет.
22:42:28 17-09-2023
я заскринила про 21 ноября)