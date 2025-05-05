Дожди и грозы обрушатся на Алтайский край 5 мая

Кроме того, порывы ветра местами достигнут 20 м/с

05 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 5 мая ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

На территории региона температура воздуха составит +18...+23 градуса. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, также возможны грозы. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 8–13 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с.

В Барнауле потеплеет до +19...+21 градуса. В краевой столице также пройдет небольшой дождь, ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с в северо-западном направлении.

В Гидрометцентре напомнили, что 5 мая на территории края сохранится высокая пожароопасность (4-го класса). В Угловском и Рубцовском районах уровень будет опасности будет чрезвычайным (5-го класса).