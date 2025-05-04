Похолодание настигнет несколько федеральных округов России

04 мая 2025, 10:40, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Сильные осадки и ветер в ближайшие дни ожидаются в Сибирском федеральном округе. Кроме того, непогода настигнет Центральный, Южный, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в Сибири синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Кроме того, усиление ветра, дождя и снега ожидают на севере и в европейской части России. В Краснодарском крае и Ставрополье также пройдут интенсивные дожди. В горных районах Крыма и на юге Приволжского федерального округа ожидаются заморозки до -2 и -3 градусов соответственно.