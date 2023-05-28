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Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 28 мая

В Барнауле при этом осадков не прогнозируется

28 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в воскресенье, 28 мая, температура воздуха днём составит от +18 до +23 градусов, по югу и востоку местами будут кратковременные грозы. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Ветер подует северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, по югу местами будут порывы до 16 м/с.

В Барнауле тем временем ожидается +20...+22 градуса, преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 10 м/с.

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