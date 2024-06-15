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Дожди и грозы с градом ударят по Алтайскому краю в ближайшее время

В МЧС рассказали, в каких районах ожидается непогода

15 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Гроза / Источник фото: unsplash.com
Гроза / Источник фото: unsplash.com

В предгорных районах Алтайского края вечером 15 июня и ночью 16-го ожидаются дожди, грозы, местами ливни и град, сообщили в МЧС региона. 

Больше всего осадков прогнозируют в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Чарышском, Солонешенском, Смоленском и Алтайском районах.

В случае происшествий просят звонить по номеру 101 или 112.

Ранее метеоролог "Яндекс Погоды" Александр Варенцов предсказал увеличение количества смерчей в Сибири.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

19:18:29 15-06-2024

Это изза уничтоженного леса

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Гость

22:34:31 15-06-2024

Гость (19:18:29 15-06-2024) Это изза уничтоженного леса... Месть леса...

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Гость

21:38:58 15-06-2024

Опять сорока на хвосте принесла?

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