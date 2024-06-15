Дожди и грозы с градом ударят по Алтайскому краю в ближайшее время

В МЧС рассказали, в каких районах ожидается непогода

15 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Гроза / Источник фото: unsplash.com

В предгорных районах Алтайского края вечером 15 июня и ночью 16-го ожидаются дожди, грозы, местами ливни и град, сообщили в МЧС региона.

Больше всего осадков прогнозируют в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Чарышском, Солонешенском, Смоленском и Алтайском районах.

В случае происшествий просят звонить по номеру 101 или 112.

Ранее метеоролог "Яндекс Погоды" Александр Варенцов предсказал увеличение количества смерчей в Сибири.