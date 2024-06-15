Дожди и грозы с градом ударят по Алтайскому краю в ближайшее время
В МЧС рассказали, в каких районах ожидается непогода
15 июня 2024, 19:15, ИА Амител
Гроза / Источник фото: unsplash.com
В предгорных районах Алтайского края вечером 15 июня и ночью 16-го ожидаются дожди, грозы, местами ливни и град, сообщили в МЧС региона.
Больше всего осадков прогнозируют в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Чарышском, Солонешенском, Смоленском и Алтайском районах.
В случае происшествий просят звонить по номеру 101 или 112.
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