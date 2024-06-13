Эксперт предсказал увеличение числа смерчей в Сибири

Повышение температуры приводит к росту количества энергии в атмосфере, а процессы в ней становятся интенсивнее

13 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Смерч"

Смерчи в России – редкое, но не аномальное явление. Как сообщает "Секрет Фирмы", об этом заявил метеоролог "Яндекс Погоды" Александр Варенцов. Он подчеркнул, что подобных явлений в РФ ежегодно формируется по несколько сотен, и необычным его не назвать. Вместе с тем в Сибири они могут стать более частыми в будущем.

В последние десятилетия все чаще встречаются новости о смерчах. Более того, появилось больше видео подобных явлений. Означает ли это, что смерчей стало больше? Варенцов подчеркивает, что это не так: больше стало лишь источников информации.

Развитие спутников и радаров, появление телефона с камерой в кармане у каждого человека, массовая установка камер видеонаблюдения, появление автоматических метеостанций – теперь гораздо меньше смерчей остаются незамеченными.

Вместе с тем из-за потепления климата количество и сила смерчей могут расти. Повышение температуры приводит к росту количества энергии в атмосфере, а процессы в ней становятся интенсивнее.

По данным наблюдений и климатических моделей, растет и будет расти дальше частота погодных условий, благоприятных для возникновения смерчей. Следовательно, для центра европейской части РФ, южных частей Сибири и Дальнего Востока они могут стать более частым и опасным явлением. А для Севера России – "неприятным новшеством".