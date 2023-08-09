Дожди и похолодание ожидаются в Алтайском крае к концу рабочей недели

9 и 10 августа днем еще будет жарко, однако 11 августа уже напомнит об осени

09 августа 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Похолодание с кратковременными дождями ожидается в Алтайском крае к концу рабочей недели. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, уже 11 августа в крае температура воздуха опустится до +18...+23 градусов.

Днем 9 августа в Алтайском крае сохранится жара – от +25 до +30 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами образуется туман. Ветер северный, до 2-7 м/c, местами по югу порывы до 13 м/c.

Ночь на 10 августа будет не по-летнему холодной – от +10 до +15 градусов. Ветер западный, 2-7 м/с. Днем снова потеплеет до +25...+30 градусов. Местами западный ветер принесет с собой порывы до 14 м/с.

Схожая ситуация ожидается и в ночь на 11 августа – температура воздуха понизится до +11...+16 градусов. В регион придут кратковременные дожди, местами будут греметь грозы. Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость составит 2-7 м/c, местами возможны порывы до 14 м/с.

День 11 августа ознаменуется кратковременными дождями с грозами. Температура воздуха снизится до +18...+23 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с, местами в западных районах ожидается до 15-20 м/c.