Дожди и похолодание. Синоптики рассказали о погоде на Алтае в ближайшие дни

В эти выходные в регионе еще будет относительно тепло

24 октября 2024, 19:46, ИА Амител

Опавший лист в воде / Фото: unsplash.com / John Noonan

Дождливая погода с похолоданием в начале следующей недели ожидается в Алтайском крае. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Согласно прогнозу, 25, 26 и 27 октября в Алтайском крае будет тепло: от +1 до +6 градусов ночью, от +6 до +13 градусов днем. Ожидаются дожди, а также ветер от 9 до 14 м/с, который местами усилится до 17-22 м/с.

В первой половине следующей недели температура понизится: от -2 до +4 ночью, днем от +2 до +8. Осадки в виде дождя продолжат идти, а утром и ночью не исключен мокрый снег.