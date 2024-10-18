Обещают до +15 и снег. Какая погода будет в Алтайском крае до 25 октября

Дожди и снег прогнозируют синоптики в большинстве дней новой рабочей недели

18 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Спокойная и без осадков погода сохранится в Алтайском крае на выходных, 19 и 20 октября. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов мороза, а днем ожидается от 1 до 7 градусов тепла. Местами по юго-западу воздух прогреется до +13. Из-за таких температурных перепадов на дорогах в северных районах будет гололедица. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Характер погоды начнет меняться 21 октября: на Алтайский край начнет оказывать влияние теплый сектор северного циклона. Если ночью будет преимущественно без осадков, то днем в западных и северных районах пройдет дождь. В Барнауле осадки ожидаются в конце дня. По краю ветер усилится до 6-11 м/с, местами порывы до 11 м/с", – сообщила Людмила Сырых.

Ночью 21 октября будет от -2 до +3°С, в предгорьях – до -8. Днем – от +5 до +10°С, по южным районам до +15. В последующие дни новой рабочей недели ночью столбики термометров покажут слабоотрицательные значения, а днем ожидается около +1...+6 градусов.

"Начиная со вторника осадки в виде дождя, снега и мокрого снега вероятны на всей территории края. В предгорьях вновь установится временный снежный покров", – заключила синоптик.