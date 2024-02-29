Дожди, морозы и улицы-катки. Фото безумно странной зимы в Барнауле
Жители Алтайского края надолго запомнят полную сюрпризов уходящую зиму
29 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
Оттепель, а через пару часов трескучий мороз: зима оставила множество погодных впечатлений жителям Барнаула и Алтайского края. В последний зимний день, 29 февраля, вспоминаем (как страшный сон) эти странные месяцы.
Температурные качели жители Алтайского края ощущали всю зиму. Улицы превращались то в озера, то в катки. Приходилось то перепрыгивать через лужи, то осваивать трюки конькобежцев. В январе-2024 только за одну неделю в травмпункты Барнаула обратились почти тысяча человек. Из-за погодных перепадов даже Новый год оказался под угрозой. А вернее, радости, которые он с собой приносит: сначала власти ломали головы, из чего мастерить снежный городок, если нет снега. А потом монтаж главной елки на площади Сахарова был буквально заморожен из-за низких температур. В феврале морозы пришли вперемешку с метелями. Самая жуткая буря была 14 февраля. Помните?
Надеемся, что весна будет более предсказуемой. Как писал amic.ru, в начале марта синоптики прогнозируют от 0 до -5°С днем и от -8 до -13°С – ночью. А вот вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске. За последние годы при этом самым ранним началом ледохода считается 1 апреля.
07:35:29 29-02-2024
фото - отличное доказательство того, что даже в центре нихрена не чищено - ни дороги, ни тротуары и пешеходные переходы.... плавайте как умеете.... отличный показатель качества работы наших "управленцев"...
23:16:53 29-02-2024
А слуги от народа давно забыли о народе.