Дожди, морозы и улицы-катки. Фото безумно странной зимы в Барнауле

Жители Алтайского края надолго запомнят полную сюрпризов уходящую зиму

29 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Зима 2023/24 в Барнауле / Фото: amic.ru

Оттепель, а через пару часов трескучий мороз: зима оставила множество погодных впечатлений жителям Барнаула и Алтайского края. В последний зимний день, 29 февраля, вспоминаем (как страшный сон) эти странные месяцы.

Температурные качели жители Алтайского края ощущали всю зиму. Улицы превращались то в озера, то в катки. Приходилось то перепрыгивать через лужи, то осваивать трюки конькобежцев. В январе-2024 только за одну неделю в травмпункты Барнаула обратились почти тысяча человек. Из-за погодных перепадов даже Новый год оказался под угрозой. А вернее, радости, которые он с собой приносит: сначала власти ломали головы, из чего мастерить снежный городок, если нет снега. А потом монтаж главной елки на площади Сахарова был буквально заморожен из-за низких температур. В феврале морозы пришли вперемешку с метелями. Самая жуткая буря была 14 февраля. Помните?

Надеемся, что весна будет более предсказуемой. Как писал amic.ru, в начале марта синоптики прогнозируют от 0 до -5°С днем и от -8 до -13°С – ночью. А вот вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске. За последние годы при этом самым ранним началом ледохода считается 1 апреля.