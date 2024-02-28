Паводок в Алтайском крае может начаться в конце марта
Специалисты допускают, что ситуация может сильно осложниться погодой
28 февраля 2024, 15:45, ИА Амител
Вскрытие рек бассейна Оби в Алтайском крае начнется уже в конце марта, заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проходившей в Бийске. Об этом сообщает правительство региона.
Руководитель бийского филиала краевого Гидрометцентра Юрий Вдовин сказал, что снегозапасы в бассейне Бии уже составили 60% от многолетней нормы. Однако показатель может еще измениться по мере выпадения снега. А начальник бийского УГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин добавил, что обильные продолжительные осадки и теплые ночи могут существенно осложнить паводковую обстановку.
На этот случай в городе готовы развернуть шесть пунктов временного размещения. Всего на борьбу со стихией власти Бийска заложили более 7 млн рублей.
Ранее сообщили, что в Барнауле подготовка к паводку начнется раньше обычных сроков из-за аномальных условий нынешней зимы. На противопаводковые мероприятия в пригороде потратят 614 тысяч рублей.
15:55:15 28-02-2024
Выделяют деньги это понятно,а кто-нибудь следит за расходом. Что я спрашиваю и кого. Просто опять ,как всегда ,будет "распил" а по факту мы увидим опять затопленные дачи и ещё чего-нибудь. Необходимо прокуратуре проверять наши министерства. А то мы только и слышим то там одного подловили,то там. Ну печально это,в городе бедлам какой-то.
16:38:27 14-03-2024
Ну в Барнауле о конце марта не может быть и речи. У нас лед сходит только в апреле.