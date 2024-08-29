Amic.ru выяснил, сколько стоят цветы в преддверии Дня знаний и что пользуется спросом в этот праздник

29 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Букеты на любой вкус / Фото: amic.ru

Белые бантики, парадная форма, ранцы и пышные букеты – такую картину мы увидим в понедельник, в День знаний. В преддверии школьных линеек корреспонденты amic.ru прошлись по барнаульским точкам продаж цветов и выяснили, в какую сумму букет для учителя обойдется родителям, какие цветы на этот праздник самые востребованные.

Хватит ли на всех цветов в Барнауле?

В преддверии 2 сентября от изобилия цветов в специализированных салонах разбегаются глаза: можно выбрать на любой вкус и кошелек. Перед праздниками еще будет поступление, поэтому продавцы с уверенностью заявляют, что букетов точно хватит на всех.

Однако пока очереди на предзаказ не выстраиваются: заявки поступают, но последние два года их стало значительно меньше, рассказывает флорист салона цветов "7 роз" Наталья. Во-первых, во многих школах линейки теперь проводят только для 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Во-вторых, родители стали экономить на цветах для учителей.

Цветы в салоне "7 роз"/ Фото: amic.ru

"Продажи идут, но пока неактивно. Предзаказов мало. Вместо цветов некоторые родители теперь предпочитают подарить учителю сертификат. Сейчас в основном прицениваются. Перед линейкой ждем оживления спроса. Но все чаще от класса педагогу вручают один общий букет либо заказывают на каждого ученика по розочке. Для первоклассников еще берут корзиночки, боксы, сумочки с цветочными композициями. Детям удобно держать их в руках на линейке и после нее композиция долго сохраняется, главное, своевременно подливать воду", – рассказывает Наталья.

Тенденцию, что на цветах для педагогов стали сильно экономить, отмечает и руководитель сети салонов Don buton Олеся Шубина. От родителей звучат аргументы: "Учитель не любит цветы", "Ей эти веники не нужны". Однако последствия такой экономии в конечном итоге сказываются на самих родителях.

"Сначала мамы дома говорят: "Кому нужны эти цветы?", а потом обижаются, что дети не дарят им самим букеты даже на праздники. Это все закладывается с детства. Цветы – это всегда знак внимания, уважения и они гарантированно поднимают настроение и тому, кто дарит, и тому, кто букет принимает. Мое личное мнение, что ребенок должен идти на 1 сентября с цветами. Не лишайте детей праздника. И я говорю это не как владелец, а как женщина и мама", – подчеркивает Олеся Шубина.

Букеты в Don buton / Фото: amic.ru и Don buton

Но как владелец цветочных магазинов Олеся Шубина отмечает, что 1 сентября для флористов стал самым нелюбимым и трудозатратным праздником. На оформление букетов уходит много времени и сил, а выручка в результате – как в хороший рабочий день.

На сколько подорожали букеты к 1 сентября?

В салонах Барнаула есть цветы от алтайских фермеров, но большую часть все-таки завозят из Кении, Нидерландов и Эквадора. И в преддверии праздников, таких как 8 Марта, День матери и 1 сентября, поставщики на фоне повышенного спроса всегда поднимают стоимость. Дополнительно сыграло на ценах также августовское увеличение таможенных пошлин в России. На ввоз цветов из недружественных стран, включая Нидерланды, их подняли с 5 до 20%, рассказывает владелица сети салонов цветов Fruttela Ирина Семенова. Именно оттуда большинство цветов попадает в российские магазины.

"В сравнении с прошлой неделей закупочные цены в среднем уже повысились на 20%, а на некоторые позиции еще сильнее. Например, хризантема из Нидерландов в августе прибавила 50% в стоимости. И повышение закупочной цены, безусловно, отразится на рознице", – объясняет Ирина.

Букеты в "Цветах от Татьяны" / Фото: amic

Повышения цен ждут и в салоне "7 роз". Но каким оно будет, сказать сложно, пока не получат новую партию, говорит Наталья. Таможенные пошлины действительно повлияли на цены, однако в розницу покупатели практически этого не заметят, успокаивает Олеся Шубина. В зависимости от цветка наценки варьируют от 5 до 20 рублей, говорит собеседница агентства.

Вместе с тем, по данным производителя онлайн-касс "Эвотор", цветы в России подорожали в салонах более чем на четверть в сравнении с их прошлогодней стоимостью в преддверии Дня знаний. Средняя цена букета в конце августа составляет 1788 рублей, одной розы – 170 рублей, одной хризантемы – 195 рублей, пишет РИА Новости.

Цветы в салоне Fruttela / Фото: amic.ru,ru и Fruttela

Сколько стоят цветы в Барнауле и какие букеты берут?

В Барнауле цветы можно найти и дешевле. Конкуренцию салонам в этом году пытаются составить бабушки, которые тоже формируют букеты из алтайских цветов. На стихийных рынках есть ромашки, георгины, астры, гладиолусы и экземпляры, названия которых не знают сами пожилые продавцы.

"Цена на букеты – от 300 до 600 рублей, но в воскресенье будет дороже. Мы же их тоже упаковываем нарядно, в специальную бумагу, а не просто пакет, как сегодня. Поэтому цена будет на 100 рублей выше", – объясняет одна из бабушек.

Цветы у бабушек / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Цены на цветы в салонах зависят от сорта, размера, поставщика и уровня магазина. Чем больше и качественнее цветок, тем он дороже. Сейчас минимальная стоимость цветов в Барнауле в розницу такая:

роза (Кения и Казахстан) – от 75 руб.;

роза (Эквадор и Голландия) – от 180 руб.;

роза кустовая – от 260 руб.;

хризантема кустовая – от 260 руб.;

хризантема одноголовая – от 320 руб.;

подсолнухи – от 270 руб.;

георгины (Эквадор) – от 270 руб.;

гербера – от 160 руб.;

гипсофила – от 200 руб.;

диантус – от 90 руб.;

гортензия – от 1200 руб.;

танацетум – от 220 руб.

Стоимость самых маленьких композиций стартует от 800 рублей, букетов – от полутора тысяч. Но чем они богаче по составу, тем выше цена. Владелица магазина "Цветы от Татьяны" Татьяна Худяева отмечает, что на индивидуальный букет для первоклашек родители в среднем готовы потратить от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. На корпоративный заказ от всего класса закладывают бюджет порядка 5-6 тысяч.

Букеты в "Соцветии" / Фото: amic.ru

В сети магазинов "Соцветие" рассказывают, что для учащихся младших классов чаще заказывают небольшие композиции, для детей постарше – более строгие букеты из роз или хризантем. Их разбавляют полевыми цветами, сезонной зеленью, листьями красного дуба или клена, а кому-то нравятся букеты из подсолнухов.

Елена, флорист магазина "Цветы от Татьяны", добавляет, что для школьных линеек пользуются популярностью букеты с эустомой, хризантемами, герберой, диантусами осенних оттенков и георгинами, но не алтайскими, а из Эквадора. В отличие от своих собратьев, заморские простоят в вазе дольше. Также она рекомендует присмотреться к новой пионовидной розе Red Monster: на вид она очень пышная и проживет в вазе дольше классической.