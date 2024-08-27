Единый набор для первоклассника предложили ввести в России

Это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей

27 августа 2024, 14:03, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила о необходимости единого набора для первоклассника, сообщает РИА Новости.

"Мы идем к тому, чтобы был единый набор для первоклассника, который мы могли бы гарантировать каждому школьнику", – подчеркнула Буцкая.

По ее мнению, такой набор поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.

Ранее эксперты выяснили, что стоимость сбора первоклассника в школу в России за год выросла на 7,1%: подготовка девочки обойдется в 34,5 тыс. рублей, мальчика – 29,8 тыс. рублей.

В Барнауле расходы на сборы ребенка в школу составляют в среднем 12 тыс. рублей.

Кстати, в Госдуме накануне напомнили, что в случае ограниченных финансовых средств можно приобрести и бюджетный вариант школьной одежды. Так, полный комплект для девочки обойдется в 5,7 тыс. рублей, а для мальчика – 6,6 тысячи рублей.