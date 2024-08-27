Единый набор для первоклассника предложили ввести в России
Это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей
27 августа 2024, 14:03, ИА Амител
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила о необходимости единого набора для первоклассника, сообщает РИА Новости.
"Мы идем к тому, чтобы был единый набор для первоклассника, который мы могли бы гарантировать каждому школьнику", – подчеркнула Буцкая.
По ее мнению, такой набор поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.
Ранее эксперты выяснили, что стоимость сбора первоклассника в школу в России за год выросла на 7,1%: подготовка девочки обойдется в 34,5 тыс. рублей, мальчика – 29,8 тыс. рублей.
В Барнауле расходы на сборы ребенка в школу составляют в среднем 12 тыс. рублей.
Кстати, в Госдуме накануне напомнили, что в случае ограниченных финансовых средств можно приобрести и бюджетный вариант школьной одежды. Так, полный комплект для девочки обойдется в 5,7 тыс. рублей, а для мальчика – 6,6 тысячи рублей.
23:15:38 27-08-2024
нет уж спасибо. втридорога будут стоить дурацкие ручки при госзакупках, это же мафия