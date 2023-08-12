Драка почти на 100 человек произошла в Дагестане из-за музыки
На поле столкнулись жители двух сел
12 августа 2023, 08:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Массовая драка почти на 100 человек произошла в Ногайском районе Дагестана. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Представители ведомства отметили, что конфликт начался из-за споров о музыке. Одному из участников не понравился репертуар или громкость, завязалась словесная перепалка.
Во второй половине дня спор продолжился на кулаках, но каждый из оппонентов пригласил с собой жителей своего села. На место выезжали сотрудники полиции.
11:34:44 12-08-2023
Что с них взять-дети гор!