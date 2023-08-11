В Барнауле мужчина с разбитой бутылкой в шортах похитил деньги из магазина

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

11 августа 2023, 14:37, ИА Амител

В Барнауле мужчина, угрожая продавцу разбитой бутылкой, похитил семь тысяч рублей и скрылся, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В течение полутора часов полицейские задержали неработающего ранее судимого 30-летнего жителя другого региона. У подозреваемого изъяты деньги в полном объеме, а также горлышко от стеклянной бутылки", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина в магазине разливных напитков купил алкоголь и выпил. После этого дождался, когда из помещения выйдут другие посетители, забежал за барную стойку, схватил за волосы продавщицу и, угрожая разбитой бутылкой, потребовал отдать деньги.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за "разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия".