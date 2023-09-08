Драка произошла возле ночного клуба в Барнауле

Некоторых из участников потасовки задержали

08 сентября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле в ночь на 8 сентября произошла драка у ночного клуба Neon по адресу Павловский тракт, 60д. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

У входа в заведение случилась потасовка, участие в которой принимали даже девушки. Чтобы урегулировать конфликт, на место приезжали сотрудники полиции.

Очевидцы отмечают, что дерущиеся сопротивлялись правоохранителям и даже били их.

Нескольких участников драки задержали.