Драка произошла возле ночного клуба в Барнауле
Некоторых из участников потасовки задержали
08 сентября 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле в ночь на 8 сентября произошла драка у ночного клуба Neon по адресу Павловский тракт, 60д. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
У входа в заведение случилась потасовка, участие в которой принимали даже девушки. Чтобы урегулировать конфликт, на место приезжали сотрудники полиции.
Очевидцы отмечают, что дерущиеся сопротивлялись правоохранителям и даже били их.
Нескольких участников драки задержали.
14:47:09 08-09-2023
Никогда не слышал о таком "ночном клубе" в Барнауле...
19:36:34 08-09-2023
Курам (14:47:09 08-09-2023) Никогда не слышал о таком "ночном клубе" в Барнауле...... Отвратительная рыгаловка. Там постоянно драки
14:59:14 08-09-2023
Последний в городе ареал обитания гоблинов- района "Мастерских"... не передохнувшие в 90-е от наркоты и синьки дети рабочих дали приплод, растёт, растёт новая поросль, достойно продолжающая начинания старшего поколения... при том, что и Осипуха, и Пруды, и Сулема и Булыгина посдувались...
21:34:14 08-09-2023
Гость (14:59:14 08-09-2023) Последний в городе ареал обитания гоблинов- района "Мастерск... Работаю таксистом, таких мест в городе много, не только на Мастерских.
16:53:52 08-09-2023
охранники бородатые кавказоиды которые сами провоцируют боестолкновение ....
21:31:59 08-09-2023
Раньше была Гвоздика на Антона Петрова, там тоже рыгали и дрались бабы и быдлоты.