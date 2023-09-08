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Драка произошла возле ночного клуба в Барнауле

Некоторых из участников потасовки задержали

08 сентября 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле в ночь на 8 сентября произошла драка у ночного клуба Neon по адресу Павловский тракт, 60д. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

У входа в заведение случилась потасовка, участие в которой принимали даже девушки. Чтобы урегулировать конфликт, на место приезжали сотрудники полиции.

Очевидцы отмечают, что дерущиеся сопротивлялись правоохранителям и даже били их.

Нескольких участников драки задержали.

Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 6

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Курам

14:47:09 08-09-2023

Никогда не слышал о таком "ночном клубе" в Барнауле...

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Владимир

19:36:34 08-09-2023

Курам (14:47:09 08-09-2023) Никогда не слышал о таком "ночном клубе" в Барнауле...... Отвратительная рыгаловка. Там постоянно драки

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Гость

14:59:14 08-09-2023

Последний в городе ареал обитания гоблинов- района "Мастерских"... не передохнувшие в 90-е от наркоты и синьки дети рабочих дали приплод, растёт, растёт новая поросль, достойно продолжающая начинания старшего поколения... при том, что и Осипуха, и Пруды, и Сулема и Булыгина посдувались...

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Гость

21:34:14 08-09-2023

Гость (14:59:14 08-09-2023) Последний в городе ареал обитания гоблинов- района "Мастерск... Работаю таксистом, таких мест в городе много, не только на Мастерских.

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проходящий мимо ...

16:53:52 08-09-2023

охранники бородатые кавказоиды которые сами провоцируют боестолкновение ....

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Гость

21:31:59 08-09-2023

Раньше была Гвоздика на Антона Петрова, там тоже рыгали и дрались бабы и быдлоты.

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