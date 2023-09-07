Сибиряк из-за крысы скинул беременную собаку с девятого этажа

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента

07 сентября 2023, 16:42, ИА Амител

В Кемеровской области мужчина скинул с девятого этажа свою беременную собаку, которая скончалась на месте, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Киселевске. Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили, что хозяин собаки – 48-летний мужчина.

"Наказал свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу", – рассказали правоохранители.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее жительница Барнаула отпинала свою собаку на глазах у очевидцев.