Сибиряк из-за крысы скинул беременную собаку с девятого этажа
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента
07 сентября 2023, 16:42, ИА Амител
В Кемеровской области мужчина скинул с девятого этажа свою беременную собаку, которая скончалась на месте, пишет "Сибдепо".
Инцидент произошел в Киселевске. Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили, что хозяин собаки – 48-летний мужчина.
"Наказал свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу", – рассказали правоохранители.
Полицейские устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее жительница Барнаула отпинала свою собаку на глазах у очевидцев.
16:57:48 07-09-2023
А теперь его надо скинуть...
18:02:55 07-09-2023
Жаль, конечно. Но если повадилась домашних кусать или кур давить - пиши пропало, ничем не отвадишь. В деревне таких собак пристреливают, ну в городе стрелять видимо постеснялся, гуманист. А может и сама выпала из окна, на видео этого не видно...
20:10:57 07-09-2023
Это ж хватает ума заводить собак и крыс в одном помещении.
08:31:56 08-09-2023
Прежде чем завести крысу, а тем более, предоставить ей свободный выгул (а тут, похоже, так и было), недурно бы ознакомиться с обенностями мочевыведения у грызунов... Думаю, после прочтения литературы на эту тему томных барышень с крысками в рукавах и на плече поуменьшится... А собакен всё правильно сделала, защищая хозяина...
09:02:19 08-09-2023
Если собака покусала домашнюю крысу, то виноват хозяин, который не понимает, что крыса по определению может быть съедена собакой. Хозяина привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными по максимуму, 3 года, ведь у собаки были еще и щенки.
12:54:02 08-09-2023
правильно все сделал. С волкособами только так
13:11:09 08-09-2023
Про щенков влажные фантазии, чтобы привлечь больше сочувствия зоошиз. Просто пёсик решил прыгнуть с балкона, минутная слабость...