НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк из-за крысы скинул беременную собаку с девятого этажа

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента

07 сентября 2023, 16:42, ИА Амител

В Кемеровской области мужчина скинул с девятого этажа свою беременную собаку, которая скончалась на месте, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Киселевске. Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили, что хозяин собаки – 48-летний мужчина.

"Наказал свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу", – рассказали правоохранители.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее жительница Барнаула отпинала свою собаку на глазах у очевидцев.

Кемеровская область Жестокость к животным

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:57:48 07-09-2023

А теперь его надо скинуть...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:55 07-09-2023

Жаль, конечно. Но если повадилась домашних кусать или кур давить - пиши пропало, ничем не отвадишь. В деревне таких собак пристреливают, ну в городе стрелять видимо постеснялся, гуманист. А может и сама выпала из окна, на видео этого не видно...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:57 07-09-2023

Это ж хватает ума заводить собак и крыс в одном помещении.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:56 08-09-2023

Прежде чем завести крысу, а тем более, предоставить ей свободный выгул (а тут, похоже, так и было), недурно бы ознакомиться с обенностями мочевыведения у грызунов... Думаю, после прочтения литературы на эту тему томных барышень с крысками в рукавах и на плече поуменьшится... А собакен всё правильно сделала, защищая хозяина...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:02:19 08-09-2023

Если собака покусала домашнюю крысу, то виноват хозяин, который не понимает, что крыса по определению может быть съедена собакой. Хозяина привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными по максимуму, 3 года, ведь у собаки были еще и щенки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:02 08-09-2023

правильно все сделал. С волкособами только так

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:09 08-09-2023

Про щенков влажные фантазии, чтобы привлечь больше сочувствия зоошиз. Просто пёсик решил прыгнуть с балкона, минутная слабость...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров