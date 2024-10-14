Дрессировщик Запашный назвал хайпом закон о запрете животных в цирке

Он отметил, что эта тема уже неоднократно поднималась

14 октября 2024, 23:05, ИА Амител

Животные в цирке / Фото: pxhere.com/ru/photo/712485

Аскольд Запашный, известный дрессировщик, выразил свое несогласие с законопроектом, который предлагает запретить использование животных в цирках. Его слова передает "Ридус".

Он назвал эту инициативу попыткой привлечь внимание к проблеме, которая уже неоднократно поднималась.

Ранее Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди", и Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы, предложили исключить животных из цирковых представлений из-за нарушений условий их содержания.

Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, считает, что проблема поднята правильно, но немедленный запрет только ухудшит положение животных в цирках, так как реабилитационные центры уже переполнены. Бурматов предлагает постепенно ужесточать требования к содержанию животных в цирках.