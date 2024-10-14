Дрессировщик Запашный назвал хайпом закон о запрете животных в цирке
Он отметил, что эта тема уже неоднократно поднималась
14 октября 2024, 23:05, ИА Амител
Аскольд Запашный, известный дрессировщик, выразил свое несогласие с законопроектом, который предлагает запретить использование животных в цирках. Его слова передает "Ридус".
Он назвал эту инициативу попыткой привлечь внимание к проблеме, которая уже неоднократно поднималась.
Ранее Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди", и Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы, предложили исключить животных из цирковых представлений из-за нарушений условий их содержания.
Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, считает, что проблема поднята правильно, но немедленный запрет только ухудшит положение животных в цирках, так как реабилитационные центры уже переполнены. Бурматов предлагает постепенно ужесточать требования к содержанию животных в цирках.
06:05:19 15-10-2024
Запретить мучить несчастных животных. Онм на зверушках деньги себе зарабатывают
10:06:22 15-10-2024
Запашных этих надо дрессировать - сидеть, лежать, лапу, на лестницу загнать,ногу задрать заставить, потом с нее)) Ну и кнутом перед носом щелкать! Мож дойдет до них что то.