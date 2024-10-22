Дроны, технологии, карьера. В АлтГТУ пройдет день открытых дверей и форум по БПЛА

Для участия необходима предварительная регистрация

22 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Главный корпус АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

26 октября 2024 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (Барнаул, пр. Ленина, 46) состоится сразу два масштабных события – день открытых дверей, а также первый форум будущих конструкторов беспилотных летательных аппаратов.

Что будет на дне открытых дверей?

Для школьников и абитуриентов подготовили профориентационную выставку, где они смогут получить исчерпывающую информацию о факультетах и институтах университета, а также о возможностях получения образования и построения карьеры в области инженерного дела.

Для этого в мероприятии примут участие все факультеты и институты, а также военный учебный центр вуза и его партнеры – промышленные предприятия Алтайского края. Они продемонстрируют свои новейшие разработки и технологии, которые позволят гостям увидеть, как знания, полученные в этом направлении, применяют на практике.

Будет и праздничная программа. Гостей ждет концерт, розыгрыш призов и экскурсии по университету.

Подробная программа размещена здесь . Чтобы принять участие, нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке .

Как пройдет первый форум будущих конструкторов БПЛА?

Вуз станет площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития динамично развивающейся отрасли. Команды школьников смогут пообщаться с ведущими специалистами в области беспилотной авиации, узнать о последних тенденциях и возможностях применения БПЛА.

По всем вопросам, связанным с мероприятиями, можно обратиться по телефонам: (3852) 29-08-12 или +7 960 947-94-46.

Напомним, что АлтГТУ запустил марафон "Инженеры первых", в рамках которого алтайские школьники учатся конструировать дроны и управлять ими. Именно такое занятие и организуют 26 октября в АлтГТУ для учащихся Барнаула. Проект реализуют при поддержке российского движения детей и молодежи "Движение первых". Команда молодых ученых, преподавателей и студентов посещают школы и города Алтайского края для проведения научно-популярных тренингов "В полете" и "Электроника первых".