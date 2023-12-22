Друг Дмитрия Красилова поделился воспоминаниями о Пухляше

По словам молодого человека, танцор "не надевал корону" даже после большой популярности

22 декабря 2023, 18:40, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Друг заринского танцора Дмитрия Красилова, барнаульский ведущий Даниил Тетерин поделился воспоминаниями о Пухляше. Его слова передает "КП-Новосибирск".

Тетерин рассказал, что даже после переезда Красилова в Москву они оставались на связи. Дмитрий, по словам друга, всегда находил время, для того чтобы приехать, повидаться с родными и друзьями.

Ведущий добавил, что Пухляш прятал свои переживания и всегда продолжал улыбаться. Друг Красилова заявил, что даже после обретения большой популярности танцор "не надевал корону".

Напомним, что прощание с танцором Дмитрием Красиловым состоится 22 декабря в Москве, после чего его похоронят в Заринске.