Названа дата прощания с Дмитрием Пухляшом Красиловым

Церемония пройдет на московском Троекуровском кладбище

21 декабря 2023, 13:53, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Прощание с танцором Дмитрием Красиловым состоится 22 декабря в Москве, после чего его похоронят в Заринске. Как сообщает "Катунь 24", об этом заявила мать танцора.

Церемония пройдет на Троекуровском кладбище – она начнется в 13:00 мск.

Напомним, что шоумен скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. Его тело обнаружили в собственной квартире.

Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти Красилова могла стать болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. По информации источника канала Baza, в крови артиста обнаружили следы алкоголя. Также образцы взяли на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в крови Красилова наркотики.