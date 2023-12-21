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Названа дата прощания с Дмитрием Пухляшом Красиловым

Церемония пройдет на московском Троекуровском кладбище

21 декабря 2023, 13:53, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"
Дмитрий Красилов / Фото: со страницы Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

Прощание с танцором Дмитрием Красиловым состоится 22 декабря в Москве, после чего его похоронят в Заринске. Как сообщает "Катунь 24", об этом заявила мать танцора.

Церемония пройдет на Троекуровском кладбище – она начнется в 13:00 мск. 

Напомним, что шоумен скончался 18 декабря в Москве на 30-м году жизни. Его тело обнаружили в собственной квартире.

Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти Красилова могла стать болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. По информации источника канала Baza, в крови артиста обнаружили следы алкоголя. Также образцы взяли на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в крови Красилова наркотики.

Происшествия утраты Заринск

Комментарии 6

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Гость

15:48:02 21-12-2023

оставьте уже человека в покое, зачем столько внимания?

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Гость

16:37:03 21-12-2023

Гость (15:48:02 21-12-2023) оставьте уже человека в покое, зачем столько внимания?... Действительно, зачем расстраивать всех вокруг, когда одного взгляда на человека было достаточно, чтобы сразу сказать, что он обречён. Тем более, таких сейчас - каждый второй!

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Гость

19:33:06 21-12-2023

Гость (16:37:03 21-12-2023) Действительно, зачем расстраивать всех вокруг, когда одного ... Ну да, вот так прям сразу. Такие все эксперты!... А помните был Владимир Турчинский (Динамит), тоже по нему всё было видно? А Женя Белоусов? Все люди смертны, ужас в том, что иногда они внезапно смертны. Соболезнования маме, дай Бог ей сил!

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Гость

19:20:27 21-12-2023

Не на столько он был популярен как мусолят его смерть.

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Гость

19:23:42 21-12-2023

С горбачёвым на АМИКе так не прощались как с толстым

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Гость

13:48:47 23-12-2023

Парень торопился всё успеть. Жил ярко. Очень жаль, что так случилось.

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