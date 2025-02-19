Другие имена – проверенное качество. АЕМ Холдинг открыл автосалон с новыми брендами авто

Сейчас там действуют выгодные условия покупки для новых клиентов, а проверить авто в действии можно на тест-драйве

19 февраля 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH7ezba

Автомобили у нового автосалона / Фото: АЕМ Холдинг

Найти идеальный автомобиль – задача не из простых, особенно когда рынок предлагает десятки новых брендов. Но ведь именно в выборе кроется удовольствие – изучить, сравнить, почувствовать разницу. И если вас волнует не только стиль, но и надежность, динамика и выгодные условия покупки, есть хорошие новости: на дорогах Барнаула появились новые достойные машины (точнее, уже давно полюбившиеся, но улучшенные и под новым названием).

АЕМ Холдинг – компания с 18-летним опытом в автоиндустрии Алтайского края – открыл новый автоцентр с брендами Geely*, Belgee* и Knewstar*. Рассказываем, чем примечательны новинки. Кстати, познакомиться с марками поближе, задать интересующие вопросы и узнать о выгодных условиях покупки можно на тест-драйве.

Новая звезда

Название бренда Knewstar в переводе с английского – "новая звезда класса К". Бренд создали специально для авторынка России. Первая модель – кроссовер Knewstar 001 стал усовершенствованным воплощением легендарного кросс-купе Geely Tugella*. Модель сохранила ключевые черты Tugella, изменения затронули только бамперы, решетку радиатора и шильдик на руле. Техническая база осталась прежней: двухлитровый двигатель мощностью 200 или 238 л. с., восьмиступенчатый автомат, полный привод, разгон до сотни за 7,4 или 6,9 секунды в зависимости от версии и полный пакет "теплых опций", адаптированный к российскому климату.

Автомобиль Knewstar / Фото: АЕМ Холдинг

Приятной новостью для покупателей кроссовера станет его стоимость: сменив имя, он не вырос в цене и даже стал доступнее.

Комплектации и оснащение:

Luxury* – уже в базовой версии предусмотрено максимум комфорта: полный пакет обогревов (руль и все сиденья), панорамная крыша, электропривод передних кресел и багажника;

Flagship* – добавили сиденья из кожи "Наппа" и замши с вентиляцией, проекционный дисплей, аудиосистему премиум-класса и расширенный пакет систем безопасности;

Flagship Sport* – топовая комплектация оснащена мотором на 238 л. с., даря истинное удовольствие от вождения.

До 28 февраля 2025 года выгода на автомобили Knewstar до 423 000 р​уб. Гарантия – пять лет. Узнать подробнее можно у официального дилера – в АЕМ Холдинге.

Надежная перспектива

Бренд Knewstar, как и Belgee (тоже новый автомобильный бренд на российском авторынке), служит для Geely альтернативным каналом поставок своих авто в Россию: прежние Geely Coolray* и Atlas* превратились в Belgee X50 и X70. Название бренда происходит от совместного белорусско-китайского предприятия "Белджи", начавшего свою работу еще в 2013 году. Авто бренда производят на заводе в Белоруссии, сохраняя китайское техническое наследие.

В прошлом году бренд вышел на рынок под слоганом "Надежная перспектива", символизируя уверенность в качестве и адаптации под российские условия.

Автомобили Belgee / Фото: АЕМ Холдинг

Основные характеристики моделей

Belgee X50 – маневренный кроссовер с габаритами 4330×1800×1609 мм и клиренсом 180 мм. Удобен как для городских поездок, так и для путешествий на природу. Представлен в трех комплектациях: Active, Style и Prestige*. Все версии оснащены 1,5-литровым турбомотором в паре с роботизированной КПП и передним приводом.

Внешние отличия:

Style отличается от базовой Active панорамной крышей с люком и увеличенными 18-дюймовыми дисками (у Active – 17-дюймовые);

Prestige привлекает спортивными деталями: красными тормозными суппортами, светодиодной оптикой (у Active и Style – галоген) и подсветкой дверей.

Интерьер и комфорт:

Active предлагает мультируль, подлокотник с боксом и вместительный багажник;

Style дополнен отделкой приборной панели экокожей, задним подлокотником и расширенной подсветкой салона;

Prestige радует сиденьями с обивкой из экокожи, атмосферной подсветкой и металлическими накладками на педали.

Безопасность

Все комплектации оснащены системами стабилизации, помощниками при старте в гору и на спуске, сигнализацией и фронтальными подушками безопасности.

В Style добавили боковые подушки;

в Prestige предусмотрели шторки безопасности и контроль "слепых зон".

Belgee X70 – старший брат X50: больше, просторнее (4544×1831×1713 мм), с увеличенной колесной базой и опцией полного привода, что делает его отличным выбором для дальних поездок.

Авто доступно в пяти вариантах:

Active и Style X70 – с передним приводом, 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатым автоматом;

Style, Prestige, Prestige+ – с полным приводом, 1,5-литровым турбомотором на 177 л. с. и роботизированной трансмиссией.

Во всех версиях предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности, системы стабилизации, иммобилайзер, сигнализация, Isofix* и "детский замок", а также ассистенты при торможении, старте на подъеме и спуске. Топовые комплектации дополнили системами автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, удержания в полосе и считывания дорожных знаков.

Обе модели адаптированы для российских условий: высокие антикоррозийные свойства и оцинкованные детали. Они сочетают современный дизайн, практичность и долговечность, подтверждая, что Belgee – выбор тех, кто ценит надежность и комфорт.

До 28 февраля 2025 года выгода на автомобили Belgee до 400 000 р. Гарантия – пять лет. Узнать подробнее можно у официального дилера – в АЕМ Холдинге.

Инновации, проверенные временем

Хоть некоторые модели Geely получили новые названия, сам бренд с рынка не уходит. В АЕМ Холдинге можно купить проверенные временем, полюбившиеся модели, например, Geely Monjaro*, Geely Cityray*; Geely Coolray New* и другие.

Автомобили Geely в новом автоцентре / Фото: АЕМ Холдинг

История Geely началась еще в 1986 году. В 1997-м бренд вошел в сферу автомобилестроения и с тех пор сосредоточен на создании надежных и современных авто. Сегодня, в эпоху 4.0, Geely – это высокотехнологичный холдинг, развивающийся не только в автопроме, но и в сферах коммуникаций и энергоэффективности. Все автомобили бренда проверены временем и адаптированы под потребности современных водителей.

До 28 февраля 2025 года выгода на автомобили Geely до 820 000 руб. Гарантия – пять лет. Узнать подробнее можно у официального дилера – в АЕМ Холдинге.

И новый, и подержанный

АЕМ Холдинг – крупная компания, включающая несколько дилерских центров. Здесь вы найдете новые автомобили (не только от Geely, Belgee, Knewstar, но и Haval*, Tank*, Toyota*, Lexus* и др.), а также более ста проверенных временем подержанных моделей.

Помимо авто, компания предлагает обслуживание в авторизованном сервисном центре, выгодные условия кредитования и лизинга, а также специальные акции для новых клиентов.

Компетентные менеджеры проведут подробную консультацию и помогут выбрать подходящий автомобиль. А чтобы оценить мощь, комфорт и надежность авто на дороге, записывайтесь на тест-драйв по телефону +7 (3852) 23-03-03.АЕМ Холдинг:

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164а

Тел.: +7 (3852)23-03-03

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*Geely ("Джили"); Belgee (Белджи"); Knewstar ("Ньюстар"); Tugella ("Тугелла"); Luxury ("Лакшери"); Flagship ("Флангшип"); Sport ("Спорт"); Coolray ("Кулрей"); Atlas ("Атлас"); Active ("Актив"); Style ("Стаил"); Prestige ("Престиж"); Isofix ("Изофикс"); USB ("ЮЭсБи"); Haval ("Хавал"); Tank ("Танк"); Toyota ("Тайота"); Lexus​ ("Лексус"); Monjaro ("Монджаро"); Cityray ("Ситирей"); New ("Нью")

ООО "АЕМ"

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