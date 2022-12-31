Другое виски, русская кола. Что нам придется импортозаместить на новогоднем столе-2022

Замену придется искать газировкам и импортному алкоголю

31 декабря 2022, 09:00, Антон Дегтярев

Праздничный стол/ Фото: amic.ru

В 2022 году из-за спецоперации на Украине из России ушли ряд крупных западных брендов. В течение года нашу страну покидали иностранные общепиты, магазины, производители одежды, косметики, парфюмерии, автомобилей, техники, даже еды и напитков. Исход иностранных компаний из РФ скажется и на новогоднем столе — некоторые продукты придется заменить отечественными (или не совсем) аналогами. Не особо много: в основном это касается газированных напитков и алкоголя. Amic.ru собрал товары, которые нужно будет импортозамещать на праздниках.

Coca-Cola, Pepsi и Schweppes

Для многих Coca Cola является обязательным атрибутом новогоднего стола. Встретить ее в нашей стране редко, но можно — оригинальный напиток привозят из Казахстана или Киргизии. Но большинству людей придется искать аналог любимому напитку. Выбор здесь велик: практически каждый завод напитков России начал производить свою собственную Cola. Но есть такой хитрый момент: на рынке в России появился напиток «Добрый cola» — он производится на тех же заводах, что и Coca Cola, да и предприятия, по некоторым данным, до сих пор принадлежат американской компании.

Кроме Coca Cola придется искать замену Fanta (тот же завод производит теперь «Добрый апельсин»), а Sprite (на рынок вышел «Добрый лимон-лайм»).

Появилась замена и для тоника Schweppes (тоже принадлежит Coca-Cola), которого теперь нет в России. Вместо Schweppes выпускается тоник от Rich. Этот бренд заменил и холодный чай FuzeTea. Теперь вместо него продается Rich Tea.

Много и отечественных «заменителей» популярных газировок. Например, завод «Очаково» производит напитки Cool Cola, Fancy и Street, которые заменили Coca Cola, Fanta и Sprite. Появились кола от «Черноголовки», от «Бочкарей» и от «Барнаульского пивоваренного завода» (Good Stripes). Популярной стала и кола от Funkey Monkey.

Продукция Pepsi из России также ушла. Теперь мы не можем купить Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew. Причем в отличии от Coca-Сola, Pepsi не выпустила на российский рынок идентичные напитки под другими брендами. Вместо этого она расширила линейку газированных напитков под марками Evervess и «Русский дар». У последнего раньше был только квас, теперь появились вкусы «Дюшес», «Тархун» и «Дикая тайга». Evervess представлен вкусами тоник, лайм-лимон, биттер лемон, Black Royal, апероль, апельсин и другими. Также Pepsi запустила продажу напитков под брендом Frustyle.

«Добрый-апельсин» и Кирзигская Coca-cola/ Фото: Екатерина Смолихина

Иностранный алкоголь

Пожалуй, главное, что придется заменять на Новый год — это алкоголь.

Так, 2022 году в России больше не купить популярный ликер Jagermeister. Британский производитель премиумного алкоголя Diageo plc также покинул Россию. Его марки Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's придется заменять.

Из России ушли компании Brown-Forman (бренды Jack Daniel's, Finlandia), Budejovicky Budvar (бренды пива Budweiser, Budvar), британская Edrington (бренды виски Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended), транснациональная Bacardi, французские Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited).

Поставки в нашу страну приостановили пивная чешская фирма Gambrinus, французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat), на продажу выставлены активы Heineken (бренды Heineken, Amstel, Fosters). Привозить в Россию свою продукцию прекратил и Союз виноделов Шампани. С рынка РФ пропали шампанское Moët & Chandon, Piper-Heidsieck и Louis Roederer.

Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия (на винодельческую продукцию), а также все члены ЕС.

В начале октября крупные сети сообщили, что у них заканчиваются запасы иностранного алкоголя — например, виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, ром Bacardi, ликеры Baileys, Sheridan's, сообщает «РБК».

Впрочем, зарубежное шампанское можно заменить на отечественное. Например, «РБК» пишет, что «Аэрофлот» вместо шампанского Piper-Heidsieck закупил российское «Абрау-Дюрсо». Вместо виски Chivas Regal в самолетах компании подают Dewar's White Label.

Jagermeister можно заменить на другие ликеры на основе трав — существуют бальзамы «Бугульма», «Тайга» и «Прикамский бальзам».

Западные джины, виски, биттеры и ликеры можно заменить, например, продукцией отечественных компаний. «Коммерсантъ» пишет, что с уходом из России иностранных брендов алкоголя сильно вырос спрос на продукцию российской компании Ladoga. У нее есть линейки джинов Barrister, биттеров Ligare, виски Highgarden и Fowler's. Продажи последнего, пишет Forbes, выросли в пять раз по итогам девяти месяцев 2022 года.

Кроме того, сообщает Forbes, в магазинах растет спрос на армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты. Поставляется в Россию каталонская кава, в том числе основного производителя Codorinu, французское игристое вино Cremant и итальянское просекко.

Ушедшее пиво заменить проще всего. В магазинах множество отечественных сортов, есть продукция многих иностранных брендов — например, турецких и немецких. Уход иностранной водки также вряд ли испортит новогодний стол — в этом сегменте много отечественных сортов, причем как дешевых, так и дорогих.

Фото: pixabay.com

Шоколад

Для детей Новый год — это обязательно сладости. И некоторые конфеты и шоколадки с российских прилавков пропали. Так, теперь в России больше не выпускают шоколад Nesquick и Kit Kat. Вместо батончиков Nesquick теперь продаются батончики под брендом «Хрутка». Вместо шоколадок Nesquick с молочной начинкой компания «Россия щедрая душа» (она также принадлежит Nestle) выпускает шоколад «Чудастик».

Аналога Kit Kat Nestle не запустила. Зато существует его турецкая копия — батончик называется Ulker Dido. Он тоже продается в красной упаковке и представляет из себя вафлю в шоколадной глазури.

Так что без сладкого тоже не останемся.