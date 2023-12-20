Друзья Пухляша Красилова заявили, что причиной смерти могла стать наследственность

У артиста из Заринска рано умер отец

20 декабря 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: ТАСС

Друзья танцора Дмитрия Красилова рассказали, что у артиста достаточно рано скончался отец. Об этом сообщает MK.RU.

Одна из приятельниц семьи отметила, что точная причина смерти неизвестна до сих пор, однако проблемы с сердцем могут быть наследственными.

"У Димы же рано умер отец, у которого тоже были проблемы с сердцем", – сказала она. Напомним, что о смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Вечером 17 декабря ему стало плохо, а после он перестал выходить на связь. Тело обнаружили в его квартире. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.