Женщина погибла при столкновении "Лексуса" и "Лады" в Алтайском крае
Еще один человек пострадал
18 сентября 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек погиб при столкновении двух автомобилей в Алейском районе Алтайского края. Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась 18 сентября около 11:30 на трассе Барнаул – Рубцовск.
По предварительным данным, 72-летний водитель Lexus RX300 по пути в сторону Алейска на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующейся преимуществом "Ладе-Приоре" и допустил с ней столкновение.
От удара до приезда скорой скончалась 29-летняя пассажирка "Лады". Также медпомощь потребовалась 68-летней пассажирке иномарки.
Накануне два человека погибли в результате ДТП в Новоалтайске.
17:32:23 18-09-2023
Старый пень...
09:33:59 19-09-2023
Зачем в таком пожилом возрасте садиться за руль? Ну ездий ты по деревеньке на велосипеде(((
12:48:41 19-09-2023
Дело не в возрасте. Лексус не уступил Ладе.