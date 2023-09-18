Женщина погибла при столкновении "Лексуса" и "Лады" в Алтайском крае

Еще один человек пострадал

18 сентября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб при столкновении двух автомобилей в Алейском районе Алтайского края. Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась 18 сентября около 11:30 на трассе Барнаул – Рубцовск.

По предварительным данным, 72-летний водитель Lexus RX300 по пути в сторону Алейска на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующейся преимуществом "Ладе-Приоре" и допустил с ней столкновение.

От удара до приезда скорой скончалась 29-летняя пассажирка "Лады". Также медпомощь потребовалась 68-летней пассажирке иномарки.

Накануне два человека погибли в результате ДТП в Новоалтайске.