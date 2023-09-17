Водитель "Лады" ехал быстро и не справился с управлением

17 сентября 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Новоалтайске, произошедшую утром 17 сентября.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВА3-21099 ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.