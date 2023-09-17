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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Новоалтайске

Водитель "Лады" ехал быстро и не справился с управлением

17 сентября 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Новоалтайске, произошедшую утром 17 сентября.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВА3-21099 ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

ДТП Новоалтайск

Комментарии 2

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...

14:14:37 17-09-2023

Дрянная машинешка... Если зад заносит-управление теряется...

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Гость

20:26:14 18-09-2023

... (14:14:37 17-09-2023) Дрянная машинешка... Если зад заносит-управление теряется...... Так ее для Формулы - 1 никто и не изобретал. Правила дорожного движения написаны кровью...

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