Четыре человека пострадали в массовом ДТП на алтайской трассе
Прокуратура проводит проверку
28 декабря 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Зональном районе Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, ДТП случилось 28 декабря в районе села Луговское.
Обстоятельства происшествия выясняются. По поручению прокурора края Антона Германа организована проверка.
Утром 28 декабря в Рубцовске водитель сбил женщину и трехлетнего мальчика.
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