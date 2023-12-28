Четыре человека пострадали в массовом ДТП на алтайской трассе

Прокуратура проводит проверку

28 декабря 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Зональном районе Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, ДТП случилось 28 декабря в районе села Луговское.

Обстоятельства происшествия выясняются. По поручению прокурора края Антона Германа организована проверка.

Утром 28 декабря в Рубцовске водитель сбил женщину и трехлетнего мальчика.