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В Яровом водитель "Форда" врезался во дворе в легковушку и погиб

В произошедшем разбираются полицейские

29 марта 2024, 16:00, ИА Амител

ДТП в Яровом / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Яровом / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб в ДТП в городе Яровом, сообщили в МВД Алтайского края.

29 марта около 07:45 водитель Ford Escape ехал по двору со стороны детсада № 2 в направлении дома № 12 в квартале "В" и во время движения врезался в припаркованную с краю Toyota Corona Premio.

В итоге автомобилист 1971 года рождения скончался на месте. Наступила ли смерть по причине ДТП или в результате других обстоятельств, не уточняется. В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.

ДТП Яровое

Комментарии 1

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Владимир

07:24:23 30-03-2024

Скорее наоборот, сердце остановилось поэтому и совершил дтп

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