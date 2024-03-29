В Яровом водитель "Форда" врезался во дворе в легковушку и погиб
В произошедшем разбираются полицейские
29 марта 2024, 16:00, ИА Амител
ДТП в Яровом / Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек погиб в ДТП в городе Яровом, сообщили в МВД Алтайского края.
29 марта около 07:45 водитель Ford Escape ехал по двору со стороны детсада № 2 в направлении дома № 12 в квартале "В" и во время движения врезался в припаркованную с краю Toyota Corona Premio.
В итоге автомобилист 1971 года рождения скончался на месте. Наступила ли смерть по причине ДТП или в результате других обстоятельств, не уточняется. В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.
07:24:23 30-03-2024
Скорее наоборот, сердце остановилось поэтому и совершил дтп