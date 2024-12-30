Водитель "Газели" столкнулся с четырьмя автомобилями на алтайской трассе
В аварии есть пострадавшие
30 декабря 2024, 19:32, ИА Амител
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
На 49-м километре автодороги К-06 вблизи села Точильное 50-летний водитель на ГАЗ-2752 наехал на дорожное ограждение. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. После это произошло столкновение еще с тремя машинами: ВАЗ-2110, Mercedes Benz и Volkswagen Touareg.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения различной степени тяжести, был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили о пострадавшем в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства произошедшего.
20:32:23 30-12-2024
что-то кучно пошли...
21:40:38 30-12-2024
Элен без ребят (20:32:23 30-12-2024) что-то кучно пошли... ... Газель вообще аццкая самабеглая коляска.
05:55:05 31-12-2024
Мерседес и Туарег как живые. Десятка с Газелью плачевно. Японец тоже мягковат.