Водитель "Газели" столкнулся с четырьмя автомобилями на алтайской трассе

В аварии есть пострадавшие

30 декабря 2024, 19:32, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На 49-м километре автодороги К-06 вблизи села Точильное 50-летний водитель на ГАЗ-2752 наехал на дорожное ограждение. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. После это произошло столкновение еще с тремя машинами: ВАЗ-2110, Mercedes Benz и Volkswagen Touareg.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения различной степени тяжести, был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили о пострадавшем в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства произошедшего.