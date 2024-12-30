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Водитель "Газели" столкнулся с четырьмя автомобилями на алтайской трассе

В аварии есть пострадавшие

30 декабря 2024, 19:32, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Смоленском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На 49-м километре автодороги К-06 вблизи села Точильное 50-летний водитель на ГАЗ-2752 наехал на дорожное ограждение. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. После это произошло столкновение еще с тремя машинами: ВАЗ-2110, Mercedes Benz и Volkswagen Touareg.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения различной степени тяжести, был доставлен в медицинское учреждение", – сообщили о пострадавшем в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смертельное ДТП в Первомайском районе Алтайского края / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Смертельное ДТП произошло на трассе Алтайского края

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ДТП Происшествия

Комментарии 3

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Элен без ребят

20:32:23 30-12-2024

что-то кучно пошли...

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Musik

21:40:38 30-12-2024

Элен без ребят (20:32:23 30-12-2024) что-то кучно пошли... ... Газель вообще аццкая самабеглая коляска.

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Гость

05:55:05 31-12-2024

Мерседес и Туарег как живые. Десятка с Газелью плачевно. Японец тоже мягковат.

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