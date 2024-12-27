ДТП, обман и духовная трансформация. Прогноз таролога на 2025 год для знаков зодиака

Позитивные перемены ожидают всех, но они будут происходить медленнее, чем хотелось бы

27 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Знаки зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Согласно китайскому календарю, грядущий 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, которая сменит такого же Зеленого Деревянного Дракона. Оба они благоволят проявлениям спокойствия и гибкости (дерево) и сулят возрождение и духовное равновесие (зеленый цвет). Но если огненный Дракон, легко вспыхнув, может и обжечь, то мудрость и хладнокровие не позволяют Змее жалить без причины. А еще Змея славится своей интуицией. Вместе с барнаульским тарологом Галиной Петрик и мы обратились к сфере бессознательного – по просьбе amic.ru она составила прогноз для каждого знака зодиака. А также напомнила, что расклады Таро – это не гадание. Карты не предсказывают будущее, а лишь помогают активизировать человеку интуитивное понимание собственных эмоций, мыслей, желаний – и в итоге принимать наиболее правильные решения.

Овен: есть намерение – действуй

2025 год для Овнов пройдет под арканом Смерти. Но это не означает физическую гибель человека, а символизирует начало некоего нового этапа. И им может быть что угодно: создание семьи или развод, смена работы, места жительства, а то и вовсе – духовная трансформация.

В отношениях у многих Овнов судьбоносные тренды обозначились гораздо раньше, но именно сейчас пришло время определиться и сделать выбор. Карты говорят, что для этого теперь есть знания и опыт и советуют проявить решительность.

В финансах в предстоящем году Овнов, вероятнее всего, ждут разочарования: придется включить режим экономии. Отложите путешествия и дорогие покупки до 2026 года и откладывайте любую лишнюю копеечку. А еще тщательно проверяйте финансовые документы и партнеров по бизнесу – возможен обман.

В течение года будут ситуации, когда вам покажется, что выхода нет, но это не так. Если появляются новые идеи, интересные задумки – главное, не сидеть сложа руки, а действовать! Но будьте начеку. В конце концов, вы выйдете победителем, просто желаемый результат случится медленнее, чем хотелось бы.

Телец: год – полная чаша

Для Тельцов под арканом Иерофанта главными темами в 2025 году станут семья и семейные ценности. Небольшие размолвки возможны, но в целом в отношениях – лад, а дом – полная чаша.

Возможно, появится новый перспективный источник дохода. Но он не будет сразу полноводным потоком, скорее – ручейком, который предстоит кропотливо расширять и укреплять. Кстати, Иерофант – это еще и про получение новых глубоких знаний, возможно, как раз здесь они и пригодятся.

Также карты советуют быть аккуратными в поездках и путешествиях: возможны ДТП или не очень благополучные вояжи.

Не суетитесь и не предпринимайте поспешных действий. Делайте то, что требуют обстоятельства. Спокойно принимайте предложения – пусть даже они покажутся и не столь радужными, как бы вам хотелось. Борьба за место под солнцем будет, но сами конкуренцию не затевайте. И тогда вы получите хорошее финансовое вознаграждение за свое упорство и терпение. Но отнеситесь к нему мудро: не транжирьте, а отложите или потратьте на близких.

Близнецы: не машите шашкой

Близнецам в 2025 году выпала Колесница, а это значит, что предстоят путешествия, командировки, переезды. Придется ставить цели и активно их добиваться.

Препятствием к этому может стать дисбаланс в личной жизни. Некоторым семейным Близнецам даже захочется пойти "налево", хотя сами от таких мыслей они будут переживать. Нужно гармонизировать отношения и укреплять семейные ценности, советуют карты. В первую очередь, это касается Близнецов-женщин, привыкших принимать в семье мужскую позицию.

У каждого должна быть своя роль. Глава, сила и добытчик – мужчина, а женщина – хранительница очага, хрупкая и мягкая. Она не должна дома шашкой махать. А ведь чем меньше переживаний, тем крепче союз.

Финансовое положение Близнецов будет устойчивым. Поступят и перспективные предложения – тщательно перепроверяя все условия, можно будет улучшить свое благосостояние.

Карты советуют больше общаться, налаживать отношения с разными людьми и не бояться выстраивать новые проекты с нуля. В 2025 году деньги станут бонусом к удовольствию, которое принесут эти проекты. Правда, в какой-то момент вы можете и потерять в доходах. Накатит усталость. Наберитесь терпения: вложенные усилия вернутся в двойном финансовом эквиваленте. В непонятной ситуации обратитесь за помощью к опытному человеку.

Рак: не тяните воз в одиночку

Тандем из карт Смерти и Колеса Фортуны обещает глобальные перемены во всех сферах. Вам будут даны большие шансы и возможности – не упустите их. И отпустите то, что тянет назад и чему пора уйти.

На работе на Раков будет возложена большая ответственность. Они ее возьмут и понесут, но она же станет источником ссор и выяснения отношений. Карты советуют учиться делить задачи, а не тянуть их в одиночку.

Если же у вас попросят помощи, особенно младшие коллеги или менее компетентные сотрудники, – обязательно помогите. Вам это кармически "откликнется" впоследствии: карты говорят о возможном повышении по карьерной лестнице.

Материальная сфера слегка улучшится, но это произойдет через постоянные трудности и ощущение нехватки ресурсов.

Неожиданно в вашей жизни появится новый человек или придет известие, которое побудит вас к серьезному анализу и размышлениям. Скорее всего, в итоге это обернется для вас долгосрочным проектом.

Благополучно у Раков будет, пожалуй, только в сфере отношений. Одиночки найдут себе вторую половинку. Семейные будут наслаждаться идиллией в своем союзе.

Лев: уговорит самого дьявола

Год для Львов пройдет под арканом Мага. Будет огромное желание творить, проявляться, общаться. И это позволит легко находить людей, которые помогут в реализации идей и планов. Представителей сферы продаж, адвокатуры, юриспруденции и других коммуникативных профессий ждет успех – вы сможете уговорить самого дьявола.

Возможна смена работы, и даже уход в новую для себя сферу. Для Львов – владельцев бизнеса возможны неожиданные слияния, коллаборации, вхождение в бредовые на первый взгляд проекты.

Нельзя сказать, что все будет легко. Чтобы достичь успеха, Львам придется активно и много проявлять себя.

В семейной жизни Львам карты советуют распределить полномочия между членами семьи, каждому поручить какие-то обязанности и дать шанс преуспеть в их исполнении.

Дополнительная карта Дьявола, выпавшая в раскладе, говорит, что вы сможете даже безнаказанно прибегнуть к обману, воспользоваться слабостями людей в своих интересах. Но это всего лишь вероятность. Еще одна дополнительная карта – карта Справедливости – сулит судебные разбирательства, разводы, потерю официальной работы – возможно, это предостережение? А стоит ли рисковать репутацией, и даже свободой – решать вам.

Еще одно предостережение для Львов – не злоупотреблять алкоголем, это может быть чревато.

Дева: не играйте с деньгами

С арканом Шута девиз года для Дев станет фраза "Жизнь – игра!" Эта карта про детскость, легкость, игривость, стремление к познанию нового опыта в любой сфере – работа, отношения, хобби.

Кому-то, возможно, захочется пройти духовную трансформацию, проработав своего внутреннего ребенка, а кто-то решит завести собственных детей. Если же у вас дети уже есть, карты советуют уделить им больше внимания, не отказывать в помощи. Но и сами – если нужна будет поддержка – обращайтесь к детям.

А вот чего делать категорически не стоит, так это искать быстрых и легких денег. Лотереи, ставки, быстрые инвестиции, криптовалюта – это не для вас.

В 2025 году Девы будут ставить амбициозные цели и смело идти к ним. Но карты советуют быть осторожнее: возможны обманы и подводные камни.

Держитесь своих родных и близких – они вытянут из любой передряги. Одной из дополнительных карт вам выпала Справедливость: если вы ведете законопослушный образ жизни, но вас в чем-то обвинят в предстоящем году – закон будет на вашей стороне.

В финансовой сфере ожидается увеличение доходов. Не так быстро, как хотелось бы, но результат порадует.

В этом году у Дев возможна встреча с человеком из прошлого – какой бы эмоционально насыщенной она ни оказалась, не бойтесь. Не исключено, что в будущем вы будете вспоминать ее с теплотой.

Весы: берите, пока дают

Ваш аркан – Императрица, она символизирует плодородие, изобилие, духовный и материальный рост. Возможно, вам захочется взяться за большой проект, который оставит о себе достойную память – вперед! Императрица благоволит подобным начинаниям.

Карта также советует наконец-то взяться за дело, которое долго откладывалось, – сейчас время для его реализации. Однозначно в грядущем году Весов ждет много общения с самыми разными людьми.

В финансовой сфере все прекрасно. Стабильность, надежные партнеры, выгодные предложения – берите все, пока дают.

А вот в личной сфере предстоят переживания и страхи, связанные с важными переменами и выяснениями отношений. Полезный совет может поступить от мужчины – будьте внимательны.

Скорпион: как потопаешь, так и полопаешь

Вам, как и Тельцам, выпала карта Иерофант, который символизирует семью и семейные ценности. Но дополнительные карты в раскладе вносят свои нюансы. Если у Тельцов в этой сфере все стабильно и спокойно, то Скорпионам за свое счастье придется побороться.

Может показаться, что семья на грани распада, что в отношениях любовь и яркость сменили рутина и банальщина. Так не сидите сложа руки! Проявите инициативу и сделайте что-то, что наполнит ваш семейный союз новыми яркими красками.



На работе карты советуют не быть выскочкой. Делайте свое дело, не отказывайте в помощи более молодым коллегам, подавайте пример, но избегайте конфликтов – даже если вам покажется, что вами пользуются из-за выгоды.

В 2025 году вас ожидает улучшение материального положения, карты даже советуют начать свое дело. Но не забывайте о пословице: "Как потопаешь, так и полопаешь". Копить и вкладывать вы умеете, но это не единственный источник доходов. Путешествуйте, знакомьтесь с новыми людьми и проектами, получайте новые знания – расширяйте свои границы мира.

Стрелец: как аукнется, так и откликнется

Аркан Справедливости, который выпал Стрельцам, не советует нарушать законы – ни юридические, ни моральные. Карма не заставит долго себя ждать.

Будьте честны с людьми и с самими собой. А у вас в 2025 году будет много поводов поддаться соблазну.

Карты сулят Стрельцам налаживание личной жизни. Одиночки, скорее всего, найдут вторые половинки, но и в целом у представителей знака будет много праздников, а значит, и поводов для новых приятных знакомств.

Стрельцы получат шанс хорошо заработать. Перспективные новости или предложения поступят от друга, соратника или вашего помощника. Не исключено значительное повышение по службе, возможно, вы даже достигнете карьерного потолка в своей сфере. Карты советуют ярко и активно проявлять себя и принимать выгодные предложения.

Но перепроверяйте на много раз своих партнеров и информацию, которую получаете от них, – не все будут с вами честны.

Будьте осторожны: обдумывайте каждое слово, каждое действие. Не забывайте, что вам предстоит прожить кармически очень неспокойный год. Пойдя против закона или совести, вы можете себе навредить. В целом за этот год вы станете мудрее, лучше поймете цели, к которым идете – это приведет вас к лучшей версии себя.

Козерог: верхом на звезде

Аркан Звезды говорит Козерогам "Да!" на реализацию всех целей, которые они поставят в грядущем году. Представителям этого знака будет сопутствовать успех. А Козероги, связанные с творчеством, вообще будут сиять, как звезды.

В личной жизни возможен непростой, но назревший выбор, выяснение отношений, связанное с тем, что вы не будете доверять своей второй половинке. Козерогам, имеющим внебрачные связи, пора определиться и разорвать порочный круг обмана.

В финансовой сфере вероятен подъем, но не раньше второй половины года. Но чтобы сорвать куш, приготовьтесь поработать.

В целом работы в предстоящем году у Козерогов будет много, причем продвижение по карьерной лестнице маловероятно. Но, возможно, сейчас нужно сделать шаг назад, чтобы потом вырваться на два-три шага вперед. В предстоящем году вам будут открываться двери, которые прежде были закрыты. Однако если вы будете много раз стучать в одну и ту же дверь, а она не открывается, – значит, это не ваш вариант.

Карты также предсказывают Козерогам неожиданное событие, которое поможет замедлиться, почувствовать умиротворение, ощутить вкус жизни.

Водолей: обратиться к интуиции

Аркан Колесо Фортуны сулит успешный год – благоприятные перемены, выигрыши, переезды, смену работы. Судьба будет давать шанс, задача – вовремя отреагировать и не упустить удачу.

Но не забывайте, что Колесо Фортуны можно как "оседлать", так и оказаться раздавленным им. Чтобы удержать баланс, придется все время быть в напряжении.

В отношениях многое будет зависеть от самих Водолеев. Вы можете получить эмоционально насыщенный, "страстный" год, если будете больше доверять своему партнеру, дадите ему больше тепла и уюта. Карты советуют обратиться к интуиции, присмотреться к снам – они дадут подсказки. У одиночек возможно обретение новых партнеров – сильных и властных.

В финансовой сфере в первой половине года будет больше трат, чем заработка, во втором полугодии ситуация улучшится, появится больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Для владельцев бизнеса возможны слияния, предложения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Если сомневаетесь, как поступить, спросите совета у того, кто имеет опыт в этой же сфере, старайтесь придерживаться более традиционных форматов бизнеса. Вообще, работа в сферах, основанных на системности, иерархии и контроле (например, госструктуры) будет лучше складываться, чем там, где присутствуют риски. Берите инициативу в свои руки, разберитесь, что вам на самом деле необходимо, а что – пустая трата времени.Карты также сулят Водолеям печальное известие и вам предстоит достойно выдержать эту ситуацию.

Рыбы: не скрывайте своих заслуг

Аркан Смерти в 2025 году сулит Рыбам перемены, но они будут происходить довольно-таки вяло. Вообще, для представителей этого знака 2025 год будет больше про работу и финансы.

В отличие от Овнов, которым тоже выпала карта Смерти, Рыб ждет стабильный рост доходов в течение всего года, активное продвижение по карьерной лестнице или выгодное предложение о смене работы.

Вам стоит показать, насколько вы можете быть успешны. Проявите себя, не прячьте свои таланты, расскажите, что отличный результат – это ваша заслуга.

А вот в отношениях Рыбам карты не сулят больших перемен – сами представители знака не хотят особо активничать в этой сфере. Семейным Рыбам карты советуют проявить спокойствие и не срывать эмоции на близких.

Порой в делах и отношениях Рыбам будет казаться, что получается не то, что ожидалось. Дополнительная карта Умеренности, которая выпала в раскладе, советует найти внутренний баланс и постепенно отношение к тому, что происходит, начнет меняться. А вместе с этим вы научитесь управлять и самими событиями. В этом смысле для вас это будет очень поучительный год.