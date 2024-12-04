Автомобиль влетел в дерево возле Нового рынка в Барнауле

Обстоятельства происшествия уточняются

04 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Автомобильная авария произошла на пр. Ленина в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".

"ДТП случилось возле дома № 131 на проспекте Ленина. Одна из машин врезалась в дерево (вероятно, после столкновения с другим авто)", – сообщили "Катуни" очевидцы.

На месте происшествия работает реанимация и МЧС. Подробности уточняются.