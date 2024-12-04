Автомобиль влетел в дерево возле Нового рынка в Барнауле
Обстоятельства происшествия уточняются
04 декабря 2024, 12:10, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Автомобильная авария произошла на пр. Ленина в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".
"ДТП случилось возле дома № 131 на проспекте Ленина. Одна из машин врезалась в дерево (вероятно, после столкновения с другим авто)", – сообщили "Катуни" очевидцы.
На месте происшествия работает реанимация и МЧС. Подробности уточняются.
12:23:46 04-12-2024
Где Новый рынок и где Ленина 131?!!! Так и пишите: около Матросова.
12:46:50 04-12-2024
Три полосы. Мало
12:54:31 04-12-2024
не помогли 100500 миллионов тонн списанных реагентов
13:29:01 04-12-2024
гость (12:54:31 04-12-2024) не помогли 100500 миллионов тонн списанных реагентов... а причем тут реагенты?
14:37:29 04-12-2024
гость (12:54:31 04-12-2024) не помогли 100500 миллионов тонн списанных реагентов... Таким и 100 млрд тонн не помогут
13:12:33 04-12-2024
Тут речь не о реагентах. Просто олень летел на горшок. Копыта не смогли удержать руль. Такие и летом встречаются на сухом асфальте.
13:40:07 04-12-2024
Гость (13:12:33 04-12-2024) Тут речь не о реагентах. Просто олень летел на горшок. Копыт... Там в голове были реагенты ...
16:37:05 04-12-2024
По всей видимости еще и не пристегнут ремнем безопасности был.
19:14:16 04-12-2024
Никакого столкновения с другим авто не было.
Водитель, двигаясь по левой полосе, потерял сознание в приступе эпилепсии. Через среднюю и правую полосу ушел в дерево. Хорошо что в дерево, а не в людей на тротуаре или на остановке, если бы отключился в другом месте. После приступа сидел за рулем со вдавленной педалью газа, копал колесами газон, дымил сильно до тех пор пока люди его из-за руля не вытащили. Жаль водителя, но с таким диагнозом права забирать надо.
12:11:37 05-12-2024
Гость (19:14:16 04-12-2024) Никакого столкновения с другим авто не было.Водитель, дв... Он там ещё хорошую аварийную ситуацию создал. Легковая машина на среднем ряду и микроавтобус Газель на правом довольно резко оттормаживались, избегая столкновения. В итоге умело пропустили едущую по диагонали неуправляемую машину
23:25:26 04-12-2024
Дерево с превышением скорости переходило дорогу в неположенном месте.