Автомобиль загорелся на трассе Бийск – Барнаул

Подробности происшествия уточняются

04 декабря 2024, 10:10, ИА Амител

Автомобиль горит на трассе Бийск – Барнаул / Фото: Barnaul 22

На трассе Бийск – Барнаул загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Barnaul 22.

Очевидцы сняли на видео, как от горящего авто валит дым. На месте работают пожарные.

Обстоятельства произошедшего уточняют. О состоянии водителя и пассажиров транспорта информации нет.