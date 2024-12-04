Автомобиль загорелся на трассе Бийск – Барнаул
Подробности происшествия уточняются
04 декабря 2024, 10:10, ИА Амител
Автомобиль горит на трассе Бийск – Барнаул / Фото: Barnaul 22
На трассе Бийск – Барнаул загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Barnaul 22.
Очевидцы сняли на видео, как от горящего авто валит дым. На месте работают пожарные.
Обстоятельства произошедшего уточняют. О состоянии водителя и пассажиров транспорта информации нет.
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