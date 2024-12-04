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Автомобиль загорелся на трассе Бийск – Барнаул

Подробности происшествия уточняются

04 декабря 2024, 10:10, ИА Амител

Автомобиль горит на трассе Бийск – Барнаул / Фото: Barnaul 22
Автомобиль горит на трассе Бийск – Барнаул / Фото: Barnaul 22

На трассе Бийск – Барнаул загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Barnaul 22.

Очевидцы сняли на видео, как от горящего авто валит дым. На месте работают пожарные.

Обстоятельства произошедшего уточняют. О состоянии водителя и пассажиров транспорта информации нет.

ДТП Пожары Транспорт Авто

Комментарии 1

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Кхм...

10:24:43 04-12-2024

Коряво установленная "вебаста"...

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