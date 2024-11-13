ДТП произошло на трассе Барнаул – Новоалтайск

Из-за аварии автомобильная пробка протянулась до выезда из Новоалтайска

13 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул – Новоалтайск / Фото: "В курсе 22"

Авария произошла на трассе Барнаул – Новоалтайск. Столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".

Очевидцы рассказывают, что движение перекрыто на двух полосах автодороги. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. Подробности ДТП уточняют.

По данным 2ГИС, большая автомобильная пробка протянулась до выезда из Новоалтайска.