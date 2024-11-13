ДТП произошло на трассе Барнаул – Новоалтайск
Из-за аварии автомобильная пробка протянулась до выезда из Новоалтайска
13 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
ДТП на трассе Барнаул – Новоалтайск / Фото: "В курсе 22"
Авария произошла на трассе Барнаул – Новоалтайск. Столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".
Очевидцы рассказывают, что движение перекрыто на двух полосах автодороги. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. Подробности ДТП уточняют.
По данным 2ГИС, большая автомобильная пробка протянулась до выезда из Новоалтайска.
"Полтора часа уже в пробке стоим", – сообщают горожане.
10:41:16 13-11-2024
Друзья! На этой дороге ограничение 70 км/час. Все едут спокойно, пока вечно опаздывающих начинают обгонять, превышать, нарушать, рисковать, показывать лихачество и возможности своей машины. Вот результат. Даже жалеть их нет желания. Кстати на этом коротком участке 7км стоят 5 камер.1313
11:11:43 13-11-2024
Гость (10:41:16 13-11-2024) Друзья! На этой дороге ограничение 70 км/час. Все едут споко... там все давно поснимали. Непонятно только зачем. Знаки только остались. Камера на съезде с моста и следующая только на пешеходном светофоре после развилки потом уже на газпроме где поворот с санниково.
12:30:24 13-11-2024
Гость (11:11:43 13-11-2024) там все давно поснимали. Непонятно только зачем. Знаки тольк... Не правда ваша. Камера висит после съезда с моста на повороте на гребной канал, потом на присягино и на развилке.
14:57:10 13-11-2024
Гость (12:30:24 13-11-2024) Не правда ваша. Камера висит после съезда с моста на поворот... на присягино пару лет назад сняли, оставили только знак, на развилке летом сняли и перенесли на пешеходный светофор чуть далее. Если бы ездили там постоянно, то знали бы лучше этот участок.
15:27:10 13-11-2024
Гость (14:57:10 13-11-2024) на присягино пару лет назад сняли, оставили только знак, на ... На присягино висит, только на другой стороне. Езжайте там ежедневно увидите.
11:41:21 13-11-2024
Жалко Лексуса. Куда спешил Лаааш?
11:43:10 13-11-2024
возле присягино на столбе виси
12:51:41 13-11-2024
Гость (11:43:10 13-11-2024) возле присягино на столбе виси... возле Присягино камера не висит, или во всяком случае муляж или не подключена. Там водители несутся с превышением скорости, не пропускают пешеходов на переходе. Жду на переходе, так только третья четвертая машина пропускает, вообще делают вид, что пешехода в упор не видят на переходе.
15:28:13 13-11-2024
Гость (12:51:41 13-11-2024) возле Присягино камера не висит, или во всяком случае муляж ... Висит. Только на другой стороне от рельс.
12:19:26 13-11-2024
Гость (11:41:21 13-11-2024) Жалко Лексуса. Куда спешил Лаааш? ...Водитель пьяный был