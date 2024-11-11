Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

О пострадавших неизвестно

11 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

ДТП на Павловском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла крупная автомобильная авария. Несколько машин получили серьезные повреждения. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Известно, что легковые автомобили столкнулись на Павловском тракте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Госавтоинспекции установили, что 35-летний мужчина за рулем автомобиля Infiniti FX 37 въехал в Changan. Им управляла 47-летняя женщина. После столкновения ее автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Ipsum и Renault Megane.

Водителя Changan доставили в больницу.