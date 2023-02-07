Предпенсионер устроил массовое ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле

В результате происшествия пострадали два человека

07 февраля 2023, 11:44, ИА Амител

В Барнауле утром 7 февраля на шоссе Ленточный бор столкнулись три автомобиля. Ранее видео ДТП появилось в паблике "В курсе 22".

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, 60-летний водитель ВАЗ-2131 (Нива) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Corolla.

"От удара автомобиль Toyota Corolla отбросило на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с BMW", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель Toyota Corolla и 36-летняя пассажирка BMW. С различными травмами их доставили в больницу.