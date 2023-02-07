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Предпенсионер устроил массовое ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле

В результате происшествия пострадали два человека

07 февраля 2023, 11:44, ИА Амител

В Барнауле утром 7 февраля на шоссе Ленточный бор столкнулись три автомобиля. Ранее видео ДТП появилось в паблике "В курсе 22".

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, 60-летний водитель ВАЗ-2131 (Нива) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Corolla.

"От удара автомобиль Toyota Corolla отбросило на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с BMW", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель Toyota Corolla и 36-летняя пассажирка BMW. С различными травмами их доставили в больницу.

 

Комментарии 19

  • Кто-кто устроил? Предпенсионер- это наверное теперь вместо автоледи кругом будут писать? )
    07 февраля, Гость   Ответить
  • У пенсов нужно права отбирать после 60 лет.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • И до 25 не давать. Женщинам не давать до 30. И забирать в 58, когда на пенсию уходят
    07 февраля, Гость   Ответить
  • у тех у кого таз пятерка или шнива классика надо права отбирать. И в дурку. Потому что чел в здравом уме на такой рыдван ни за какие коврижки...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Редакция акцентировала внимание - предпенсионер, так акцентируйте дальше ! Пенсии - нет, работать до 65. А доживет ли он до этих 65-и, вот вопрос, благодарить ЕР и Президента.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Пред солдат, пред студент, пред роженица, пред безработный, сколько предов.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Мне в прошлом году исполнилось 60 - ребята, я молодой ещё ! мне до пенсии 5 лет работать, а вы - "права отбирать" !! хотя ,признаюсь честно, пожилые дядьки ( ну около 70 лет ) хреново ездят, особенно из деревень , потом по "хреновости " - девки молодые , потом пацанчики до 25 лет ...))))) Например, в прошлом месяце мне такой дед в зад машине въехал - потихоньку так, ничего не осталось даже - отпустил я его, даже деньги не взял. Говорит : извини, заснул !!!!! )) А на прошлой неделе пацан лет 20 -ти на Лексусе на стоянке крыло поцарапал.....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Уточните, с каких лет лет теперь будете называть автолюбителей предпенсионерами ?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с момента получения прав! :)
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения возраст до 44 лет считается молодым, 45-59 – средним, 60-74 – пожилым.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • У кого нет стажа, тот идет на пенсию в семьдесят лет. Так что пред пенсионный возраст не всем дано одолеть.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А после 74 ?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Слышал, что в Швеции можно водить авто с 15 лет. Но таким водителям до наступления совершеннолетия ставят ограничитель скорости 40км/час. Может, стОит позаимствовать опыт в отношении лиц преклонного возраста? Как говорится, что старый, что малый. Стукнуло 65 (67, 70) и всё, дорогой, ты потенциально опасен на дороге, поэтому езжай потихоньку.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тебя самого в дурку надо носитесь перед носом очумелые
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у тебя лисапед то хоть есть? очень сомневаюсь.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а после 74 жить, значит быть социально несознательным.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, самому - то сколько? Через сколько годиков сдашь права добровольно? В компании, где я работаю средний возраст водителей, как раз 60 лет, а молодые боятся на машины садиться. И прежде чем писать такой бред, поинтересуйся какой средний возраст виновников ДТП.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Так предпенсионер полицейский может и в 40 лет быть. А на нем еще 20 лет можно пахать целину без обедов. У кого то и в 20, и в 40, и в 60 мозгов нет. И не важно пред он или после. Комиссии все бутафорские, поэтому и на авто кого только нет.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Каких только еврейских фамилий не бывает - Предпенсионер!
    08 февраля, Гость   Ответить
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