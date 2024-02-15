ДТП с машиной скорой помощи произошло в Барнауле

Медицинский транспорт столкнулся с авто с прицепом

15 февраля 2024, 20:13, ИА Амител

Авария на Павловском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Об этом сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам с места происшествия, машина скорой столкнулась с автомобилем, который ехал в связке с прицепом.

Подробности аварии выясняются. О пострадавших очевидец не сообщает.