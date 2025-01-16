НОВОСТИПроисшествия

ДТП с новым автобусом произошло в центре Барнаула

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет

16 января 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием автобуса городского маршрута № 10. Об этом сообщает "Подслушано Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, авария произошла напротив гостиницы "Центральная", недалеко от "Главпочтамта". По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Ранее трамвайный вагон протаранил новый автобус маршрута № 10 на пересечении улиц Лазурной и Власихинской. Трамвай № 3 на всей скорости въехал автобусу в бок.

Барнаул ДТП

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

13:02:37 16-01-2025

...ни че так . притер...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:56 16-01-2025

А что,новые автобусы,заговорённые или какие-то особенные и не могут попасть в аварию?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:08 16-01-2025

Новый то, просто снёс наглеца!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:26 16-01-2025

А ведь в этом месте остановка запрещена.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:32:52 16-01-2025

А нечего выделенку занимать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:29 16-01-2025

ППШариков (14:32:52 16-01-2025) А нечего выделенку занимать.... А почему автобус был не на "выделенке"? "Пузотера" опережал?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:56:33 16-01-2025

Гость (14:39:29 16-01-2025) А почему автобус был не на "выделенке"? "Пузотера" опережал?... По фото, автобус на своей полосе, а вот легковушка видимо с Димитрова не в свою полосу заехала.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:25 16-01-2025

ППШариков (14:56:33 16-01-2025) По фото, автобус на своей полосе, а вот легковушка видимо с... По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в грудную клетку надо зарядить. Судя по фото, от Димитрова до места ДТП, уже метров 50 минимум. Значит тут пара баранов встретилось. Один на кроссовере, второй на автобусе.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:25:25 16-01-2025

Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... На второй полосе белый кроссовер, на дороге видна разметка слева от автобуса, а то что практически в любой аварии виноваты оба, тут вы правы, обычно один нарушает ПДД, а другой уверенный в своей правоте прет как танк..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:51 16-01-2025

ППШариков (15:25:25 16-01-2025) На второй полосе белый кроссовер, на дороге видна разметка с... Нарушителей и наглецов надо учить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:54:33 16-01-2025

Гость (15:36:51 16-01-2025) Нарушителей и наглецов надо учить.... Теоретически надо, но если к примеру на перекрестке, КАМАЗ летит на красный, а вы на своей "ласточке" на зеленый, то лучше "урок" отложить.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:47 16-01-2025

ППШариков (15:54:33 16-01-2025) Теоретически надо, но если к примеру на перекрестке, КАМАЗ л... Не-не-не, никаких теоретически, езжай, бей, учитель картонный. Не посрами высокого звания великого и мудрого Учителя! Что за полумеры?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:34 16-01-2025

Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... Это проезд от "Лакомки". На этом выезде всю жизнь периодически под автобусы и троллейбусы втираются.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Недофотограф

21:56:34 16-01-2025

Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... Че сразу бить то, сфотал для себя, скинул кому то, а потом уже все начали пересылать друг другу и дошло до этого канала. Агрессивный вы какой-то.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров