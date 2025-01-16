ДТП с новым автобусом произошло в центре Барнаула

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет

16 января 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием автобуса городского маршрута № 10. Об этом сообщает "Подслушано Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, авария произошла напротив гостиницы "Центральная", недалеко от "Главпочтамта". По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Ранее трамвайный вагон протаранил новый автобус маршрута № 10 на пересечении улиц Лазурной и Власихинской. Трамвай № 3 на всей скорости въехал автобусу в бок.