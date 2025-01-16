ДТП с новым автобусом произошло в центре Барнаула
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет
16 января 2025, 12:45, ИА Амител
Фото: "Подслушано Барнаул"
В Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием автобуса городского маршрута № 10. Об этом сообщает "Подслушано Барнаул".
Судя по кадрам очевидцев, авария произошла напротив гостиницы "Центральная", недалеко от "Главпочтамта". По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Ранее трамвайный вагон протаранил новый автобус маршрута № 10 на пересечении улиц Лазурной и Власихинской. Трамвай № 3 на всей скорости въехал автобусу в бок.
13:02:37 16-01-2025
...ни че так . притер...
13:07:56 16-01-2025
А что,новые автобусы,заговорённые или какие-то особенные и не могут попасть в аварию?
14:07:08 16-01-2025
Новый то, просто снёс наглеца!
14:12:26 16-01-2025
А ведь в этом месте остановка запрещена.
14:32:52 16-01-2025
А нечего выделенку занимать.
14:39:29 16-01-2025
ППШариков (14:32:52 16-01-2025) А нечего выделенку занимать.... А почему автобус был не на "выделенке"? "Пузотера" опережал?
14:56:33 16-01-2025
Гость (14:39:29 16-01-2025) А почему автобус был не на "выделенке"? "Пузотера" опережал?... По фото, автобус на своей полосе, а вот легковушка видимо с Димитрова не в свою полосу заехала.
15:05:25 16-01-2025
ППШариков (14:56:33 16-01-2025) По фото, автобус на своей полосе, а вот легковушка видимо с... По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в грудную клетку надо зарядить. Судя по фото, от Димитрова до места ДТП, уже метров 50 минимум. Значит тут пара баранов встретилось. Один на кроссовере, второй на автобусе.
15:25:25 16-01-2025
Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... На второй полосе белый кроссовер, на дороге видна разметка слева от автобуса, а то что практически в любой аварии виноваты оба, тут вы правы, обычно один нарушает ПДД, а другой уверенный в своей правоте прет как танк..
15:36:51 16-01-2025
ППШариков (15:25:25 16-01-2025) На второй полосе белый кроссовер, на дороге видна разметка с... Нарушителей и наглецов надо учить.
15:54:33 16-01-2025
Гость (15:36:51 16-01-2025) Нарушителей и наглецов надо учить.... Теоретически надо, но если к примеру на перекрестке, КАМАЗ летит на красный, а вы на своей "ласточке" на зеленый, то лучше "урок" отложить.
17:08:47 16-01-2025
ППШариков (15:54:33 16-01-2025) Теоретически надо, но если к примеру на перекрестке, КАМАЗ л... Не-не-не, никаких теоретически, езжай, бей, учитель картонный. Не посрами высокого звания великого и мудрого Учителя! Что за полумеры?
17:18:34 16-01-2025
Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... Это проезд от "Лакомки". На этом выезде всю жизнь периодически под автобусы и троллейбусы втираются.
21:56:34 16-01-2025
Гость (15:05:25 16-01-2025) По фото вообще толком ничего не видно... Фотографу с ноги в ... Че сразу бить то, сфотал для себя, скинул кому то, а потом уже все начали пересылать друг другу и дошло до этого канала. Агрессивный вы какой-то.