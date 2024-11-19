В Барнауле трамвай протаранил новый автобус, купленный правительством Алтайского края

Судя по видео, автобус ехал без пассажиров, в трамвае находились люди

19 ноября 2024, 17:32, ИА Амител

В Барнауле трамвай № 3 на всей скорости въехал в бок автобусу № 10, сообщает "В курсе 22". ДТП произошло на пересечении улиц Лазурной и Власихинской.

Обстоятельства ДТП неизвестны, данных о пострадавших также нет. Судя по видео, автобус ехал без пассажиров, в трамвае находились люди.

Пострадал один из 41 нового автобуса марки НефАЗ, закупленных для Барнаула правительством Алтайского края в прошлом году за 685 млн рублей. Автобусы низкопольные и большого класса (вместимость – до 100 человек). Напомним, на маршрут № 10 автобусы вышли 10 июня.