В Барнауле трамвай протаранил новый автобус, купленный правительством Алтайского края
Судя по видео, автобус ехал без пассажиров, в трамвае находились люди
19 ноября 2024, 17:32, ИА Амител
В Барнауле трамвай № 3 на всей скорости въехал в бок автобусу № 10, сообщает "В курсе 22". ДТП произошло на пересечении улиц Лазурной и Власихинской.
Обстоятельства ДТП неизвестны, данных о пострадавших также нет. Судя по видео, автобус ехал без пассажиров, в трамвае находились люди.
Пострадал один из 41 нового автобуса марки НефАЗ, закупленных для Барнаула правительством Алтайского края в прошлом году за 685 млн рублей. Автобусы низкопольные и большого класса (вместимость – до 100 человек). Напомним, на маршрут № 10 автобусы вышли 10 июня.
17:49:07 19-11-2024
классика. у трамваисток установка таранить всех чтобы потом по суду взыскать упущенную выгоду
19:08:37 19-11-2024
гость (17:49:07 19-11-2024) классика. у трамваисток установка таранить всех чтобы потом ... Ты была бы очень умной, если бы не была такой глупой...
17:57:18 19-11-2024
Трамвай, вроде как, определённо на красный ехал.
18:19:57 19-11-2024
Водитель безрельсового нового автобуса с табличкой для оплаты проезда по номеру телефона не предоставил преимущества водителю полностью исправного трамвая чешского производства с полувековой историей.
19:15:00 19-11-2024
Нефаз новый значит стоил 16.707.000р., в этом году цена данной единицы 13.850.000р. С учетом оптовой закупки в 41 шт. цена будет явно ниже + инфляция за 2024 и прошлый год - процентов 20, реальная цена была около 10.500.000р. , т.е. у нас в карман кто-то положил 255.000.000 р. На бумажках нарисовать можно любой прайс...
19:32:42 19-11-2024
Дмитрий (19:15:00 19-11-2024) Нефаз новый значит стоил 16.707.000р., в этом году цена данн... И что вы хотели этим сказать
19:33:47 19-11-2024
Очень жаль новый автобусик, трамвайчик то ладно старенький уже
19:36:50 19-11-2024
Вагоноважатая обиделась, что её коллега из одного парка получает вдвое большую зарплату и решила из под тишка отомстить. Баба, она же с другой планеты, понять и простить, а потом наказать рублем.
21:45:31 19-11-2024
Гость (19:36:50 19-11-2024) Вагоноважатая обиделась, что её коллега из одного парка полу... Что такое "тишка"?
23:33:08 19-11-2024
Не хотят Татры Барнаулу сдаваться. Привыкли уже.
10:23:57 20-11-2024
Что-то трамвай вообще не тормозил
12:45:03 20-11-2024
Гость (10:23:57 20-11-2024) Что-то трамвай вообще не тормозил... Водитель автобуса тоже не тормозил, хотя должен был. Хотя остальные стояли.