ДТП с "перевертышем" произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Водителю и пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь

25 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

ДТП с "перевертышем" на Чуйском тракте / Фото: "Подслушано Барнаул"

Утром 25 апреля легковой автомобиль перевернулся на трассе Барнаул – Новосибирск. Его водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на 208-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 43-летняя женщина за рулем Toyota Corona, двигаясь по трассе, столкнулась с ехавшим впереди грузовиком. После она врезалась в ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся.

"Водитель и пассажир-мужчина (персональные данные устанавливаются) получили телесные травмы, оказана медицинская помощь на месте ДТП", – заключили в ведомстве.

Напомним, на Правобережном тракте в Барнауле столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел недалеко от моста через реку Лосиху. Судя по кадрам, снятым очевидцами, Nissan NV200 въехал в автомобиль дорожной службы. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и реанимационной бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.