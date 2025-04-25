ДТП с "перевертышем" произошло на трассе Барнаул – Новосибирск
Водителю и пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь
25 апреля 2025, 11:30, ИА Амител
Утром 25 апреля легковой автомобиль перевернулся на трассе Барнаул – Новосибирск. Его водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел на 208-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 43-летняя женщина за рулем Toyota Corona, двигаясь по трассе, столкнулась с ехавшим впереди грузовиком. После она врезалась в ограждение, в результате чего автомобиль опрокинулся.
"Водитель и пассажир-мужчина (персональные данные устанавливаются) получили телесные травмы, оказана медицинская помощь на месте ДТП", – заключили в ведомстве.
Напомним, на Правобережном тракте в Барнауле столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел недалеко от моста через реку Лосиху. Судя по кадрам, снятым очевидцами, Nissan NV200 въехал в автомобиль дорожной службы. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и реанимационной бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
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