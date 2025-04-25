В Барнауле легковушка влетела в автомобиль дорожной службы на Правобережном тракте

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи

25 апреля 2025, 11:05, ИА Амител

На Правобережном тракте в Барнауле столкнулись два автомобиля. К месту происшествия приехали скорая помощь, полиция и МЧС. Об этом сообщают читатели amic.ru.

Инцидент произошел недалеко от моста через реку Лосиху. Судя по кадрам, снятым очевидцами, Nissan NV200 въехал в автомобиль дорожной службы.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и реанимационной бригады скорой помощи.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Ранее в Барнауле на Павловском тракте столкнулись две "Тойоты", "Шкода" и БМВ. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.