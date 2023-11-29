ДТП с участием 40 машин произошло в Екатеринбурге

В прокуратуре сообщают о пострадавших

29 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге утром 29 ноября на 85-м километре ЕКАД столкнулись примерно 40 автомобилей. Несколько человек пострадали, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Предварительной причиной аварии в ведомстве называют ненадлежащее содержание дороги: на ней образовался гололед. Накануне вечером в городе шел дождь, а утром столицу Урала накрыл густой туман.

Точную причину ДТП установят по результатам административного расследования, проводимого ГИБДД.

РИА Новости со ссылкой на местную Госавтоинспекцию отмечает, что с 89-го по 79-й километр ЕКАД временно ограничено движение для всех видов транспорта. Из-за дождей и мокрого снега сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме.