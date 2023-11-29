Человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на алтайской трассе
Среди раненых — пятилетний ребенок
29 ноября 2023, 10:45, ИА Амител
В Онгудайском районе Республики Алтай в результате столкновения автомобилей погиб человек, еще четыре пострадали.
Как сообщили в МВД региона, авария случилась 25 ноября около 16:10. 33-летний житель Новосибирской области ехал на "Ладе-Гранта" со стороны Онгудая в направлении села Шебалино. По пути водитель выскочил на встречку и столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого находился 39-летний житель Улаганского района.
"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу был доставлен водитель "Лады", который впоследствии скончался от полученных травм. Кроме того, в медицинское учреждение были госпитализированы водитель автомобиля Volkswagen Passat и три его пассажира, один из которых пятилетний ребенок", – рассказали в ведомстве.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.
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