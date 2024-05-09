ДТП с участием трех авто и переворотом произошло в Новоалтайске

По словам очевидцев, пострадала женщина — ее увезли в больницу

09 мая 2024, 20:32, ИА Амител

Автомобиль после переворота / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новоалтайске. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

После столкновения одна из машин перевернулась. По словам свидетелей аварии, пострадала женщина – ее увезли в больницу на скорой.

Подробности происшествия выясняются – на месте работают правоохранители.

Напомним, что 7 мая ДТП с опрокидыванием произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в Барнауле. Согласно кадрам с места происшествия, в столкновении приняли участие две иномарки.