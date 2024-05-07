Иномарка перевернулась после столкновения с другим авто в центре Барнаула

На месте работают сотрудники полиции

07 мая 2024, 22:25, ИА Амител

Место ДТП в центре Барнаула / Фото: "В курсе 22"

ДТП с опрокидыванием произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно кадрам с места происшествия, в столкновении приняли участие две иномарки – одна из них перевернулась. О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что ранее серьезное ДТП произошло на дороге перед Манжероком в Республике Алтай. Столкнулись два автомобиля – у обоих серьезно повреждена передняя часть. Предположительно, один из них выехал на встречную полосу.