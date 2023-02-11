Три фуры и автобус попали в массовое ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

10 февраля на трассе Барнаул – Новосибирск произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое взрослых и один ребёнок, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Водитель на автомобиле DAF c полуприцепом-контейнеровозом ехал со стороны Барнаула в Новосибирск. Не выдержал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом "Газель", в салоне которого находились восемь человек. После этого "Газель" столкнулась с большегрузом MAN, а у DAF опрокинулся прицеп и контейнер задел встречный грузовик MAN", – рассказали в региональной ГИБДД.