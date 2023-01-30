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Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу

В автомобили врезался грузовик

30 января 2023, 13:01, ИА Амител

В массовом ДТП в Алтайском крае погиб пассажир одной из машин, который помогал отбуксировать автомобиль, сообщили в региональном МВД.

Напомним, авария произошла рано утром 30 января на участке трассы между сёлами Боровиха и Зудилово – на 197-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе.

Всё началось с того, что женщина за рулём автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, не справилась с управлением и въехала в отбойник.

"Водитель автомобиля Mazda 6 остановился для оказания помощи. При начале отбуксировки произошло столкновение с грузовиком MAN, который двигался в попутном направлении. От удара машины развернуло и произошло столкновение с попутно двигавшейся Mazda Premacy. В результате на месте погиб 42-летний пассажир Mazda 6, осуществлявший сцепку троса для отбуксировки Hyundai", – рассказали в ведомстве.

38-летняя водитель Hyundai и 45-летний очевидец ДТП, управлявший автомобилем Ford Focus, получили травмы различной степени тяжести – их госпитализировали.

По факту массового ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 13

  • воооот!!! ВОТ!!! ВОТ!!!!!! А СКОЛЬ РАЗ БЫЛО ГОВОРЕНО - ВИДИШЬ ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ - ПРОЙДИ МИМО!!! ЦЕЛЕЕ БУДЕШЬ !!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • "Дальнобои" вообще последнее время озверели!!! Сколько раз видел, как они прут в наглую, им по хрену, кто жить хочет - от них увернутся.
    30 января, Гость   Ответить
  • MANы вообще на дороге никого не видят, прут как ошалелые. Хвост в 10 машин не глядя начинают обгонять.
    30 января, Гость   Ответить
  • На МАНах вообще сидят подонки распальцованные, у них морда шире, и прут ничего не видя. Сто раз видел - хвост 20 машин, а они на обгон прут...
    30 января, Гость   Ответить
  • РУКИ ПРОЧЬ ОТ ДАЛЬНОБОЕВ! Вам недоумкам в правилах прописано, что в тёмное время суток на дорогах, для устранения причин поломки, оказания помощи, нужно быть в светоотражающем жилете! А вы не то что жилет, вы еще маскхалат готовы натянуть чтоб вас не видно было.
    30 января, Гость   Ответить
  • какие жилеты? Если дальнобой не видел, что автомобиль стоит на месте и протаранил?
    30 января, Гость   Ответить
  • Согласен дальнобои совсем обнаглели, ни разу не встречал ни одного нормального дальнобоя, одно г....
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, машина тоже должна быть в светоотражающем жилете ? Она стояла с включенной аварийкой, водила МАНа просто в шары долбился как обычно, и летел с выпученными шарами, как и все дальнобои.
    30 января, Гость   Ответить
  • Опять из-за тетки за рулем проблемы мужик получил, мде ...
    30 января, Гость   Ответить
  • Дальнобои все казлы, давно известно.
    30 января, Гость   Ответить
  • Стыдно читать такое. Не подумали, кто вас обеспечивает товарами и продуктами? Если этот разява, не значит что всех под одну гребёнку. А вот как лезут перед носом грузовикам легковушки, тут с большим отрывом. Частенько грузовикам резко притормаживать приходится
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, не стыдно, потому что это уже факт что на фурах 90% неадекватов.
    31 января, Гость   Ответить
  • Пока справка от психиатра и нарколога будет стоить 5тр, а не 5 лет колонии для обеих сторон так и будет продолжаться.
    31 января, Гость   Ответить
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