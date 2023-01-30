Хотел помочь. Подробности ДТП на Алтае, где погибшего отбросило в лесополосу

В автомобили врезался грузовик

30 января 2023, 13:01, ИА Амител

В массовом ДТП в Алтайском крае погиб пассажир одной из машин, который помогал отбуксировать автомобиль, сообщили в региональном МВД.

Напомним, авария произошла рано утром 30 января на участке трассы между сёлами Боровиха и Зудилово – на 197-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе.

Всё началось с того, что женщина за рулём автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, не справилась с управлением и въехала в отбойник.

"Водитель автомобиля Mazda 6 остановился для оказания помощи. При начале отбуксировки произошло столкновение с грузовиком MAN, который двигался в попутном направлении. От удара машины развернуло и произошло столкновение с попутно двигавшейся Mazda Premacy. В результате на месте погиб 42-летний пассажир Mazda 6, осуществлявший сцепку троса для отбуксировки Hyundai", – рассказали в ведомстве.

38-летняя водитель Hyundai и 45-летний очевидец ДТП, управлявший автомобилем Ford Focus, получили травмы различной степени тяжести – их госпитализировали.

По факту массового ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.