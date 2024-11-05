ДТП со смертельным исходом произошло в Барнауле

Погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода

05 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

На Змеиногорском тракте в Барнауле сбили пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Барнаула.

5 ноября около 08:00 49-летний водитель Toyota Camry наехал на пешехода. Известно, что мужчина пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю взял расследование смертельного ДТП на контроль.