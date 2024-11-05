ДТП со смертельным исходом произошло в Барнауле
Погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода
05 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
На Змеиногорском тракте в Барнауле сбили пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Барнаула.
5 ноября около 08:00 49-летний водитель Toyota Camry наехал на пешехода. Известно, что мужчина пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю взял расследование смертельного ДТП на контроль.
13:57:00 05-11-2024
Человек переходил в неположенном месте дорогу, а посадят сейчас водителя. Ну как-то такое себе.
14:10:23 05-11-2024
В 8-00 тьма на дорогах непроглядная, фарами встречные слепят, а пешеходы обычно без светоотражающих... еще и лезут где попало! А водитель виноват самим фактом, что он - водитель!
14:20:46 05-11-2024
Для этого уличное освещение поздно включают и рано отключают, что бы видимости не было. Сумерки страшное время на дороге, особенно в дождь. а по дороге серо-черные тени мелькают...
14:47:43 05-11-2024
Гость (14:20:46 05-11-2024) Для этого уличное освещение поздно включают и рано отключают... Золотое правило: Не вижу - не еду.
15:10:51 05-11-2024
Гость (14:47:43 05-11-2024) Золотое правило: Не вижу - не еду. ... Тогда другое золотое правило - нет мозгов в башке - не ходите по улицам или учите ПДД.
Ну или переезжайте в глухую преглухую деревню.
16:25:56 05-11-2024
Гость (14:47:43 05-11-2024) Золотое правило: Не вижу - не еду. ... золотое правило - перед вступлением на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего маневра.
14:38:01 05-11-2024
В этом случае сочувствую водителю.
15:02:37 05-11-2024
Скоростной режим надо выбирать в соответствии с погодными и иными условиями.
15:08:01 05-11-2024
Гость (15:02:37 05-11-2024) Скоростной режим надо выбирать в соответствии с погодными и ...
Ходить надо по пешеходным переходам, а не как корова где хочется.
17:14:11 05-11-2024
Гость (15:08:01 05-11-2024) Ходить надо по пешеходным переходам, а не как корова где... Так вы и на пешеходнике сбиваете, мама не горюй
19:18:09 05-11-2024
Обоюдка похоже. Один бегал по дороге, другой на Камри, Камри медленно не ездиют.
22:15:28 05-11-2024
Статья 264 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения... Что нарушил водитель Камри? Пешеход - 100% нарушил ПДД - переходил проезжую часть в неположенном месте. В отношении кого уголовное дело возбудят, вопрос?
06:38:51 06-11-2024
Гость (22:15:28 05-11-2024) Статья 264 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения... Чт... возможно, скоростной режим?