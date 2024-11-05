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ДТП со смертельным исходом произошло в Барнауле

Погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода

05 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

На Змеиногорском тракте в Барнауле сбили пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Барнаула.

5 ноября около 08:00 49-летний водитель Toyota Camry наехал на пешехода. Известно, что мужчина пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю взял расследование смертельного ДТП на контроль.

ДТП

Комментарии 13

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Гость

13:57:00 05-11-2024

Человек переходил в неположенном месте дорогу, а посадят сейчас водителя. Ну как-то такое себе.

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Гость

14:10:23 05-11-2024

В 8-00 тьма на дорогах непроглядная, фарами встречные слепят, а пешеходы обычно без светоотражающих... еще и лезут где попало! А водитель виноват самим фактом, что он - водитель!

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Гость

14:20:46 05-11-2024

Для этого уличное освещение поздно включают и рано отключают, что бы видимости не было. Сумерки страшное время на дороге, особенно в дождь. а по дороге серо-черные тени мелькают...

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Гость

14:47:43 05-11-2024

Гость (14:20:46 05-11-2024) Для этого уличное освещение поздно включают и рано отключают... Золотое правило: Не вижу - не еду.

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Гость

15:10:51 05-11-2024

Гость (14:47:43 05-11-2024) Золотое правило: Не вижу - не еду. ... Тогда другое золотое правило - нет мозгов в башке - не ходите по улицам или учите ПДД.
Ну или переезжайте в глухую преглухую деревню.

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Гость

16:25:56 05-11-2024

Гость (14:47:43 05-11-2024) Золотое правило: Не вижу - не еду. ... золотое правило - перед вступлением на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего маневра.

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Гость

14:38:01 05-11-2024

В этом случае сочувствую водителю.

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Гость

15:02:37 05-11-2024

Скоростной режим надо выбирать в соответствии с погодными и иными условиями.

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Гость

15:08:01 05-11-2024

Гость (15:02:37 05-11-2024) Скоростной режим надо выбирать в соответствии с погодными и ...
Ходить надо по пешеходным переходам, а не как корова где хочется.

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Гость

17:14:11 05-11-2024

Гость (15:08:01 05-11-2024) Ходить надо по пешеходным переходам, а не как корова где... Так вы и на пешеходнике сбиваете, мама не горюй

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Гость

19:18:09 05-11-2024

Обоюдка похоже. Один бегал по дороге, другой на Камри, Камри медленно не ездиют.

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Гость

22:15:28 05-11-2024

Статья 264 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения... Что нарушил водитель Камри? Пешеход - 100% нарушил ПДД - переходил проезжую часть в неположенном месте. В отношении кого уголовное дело возбудят, вопрос?

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Элен без ребят

06:38:51 06-11-2024

Гость (22:15:28 05-11-2024) Статья 264 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения... Чт... возможно, скоростной режим?

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