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На Алтае водитель выжил в разорванной на три части легковушке после ДТП с тягачом

Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

22 октября 2024, 12:45, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: "Инцидент Бийск"
ДТП в Бийском районе / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийском районе легковой автомобиль столкнулся с тягачом и получил серьезные повреждения, сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

21 октября на трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области произошло ДТП с тягачом и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что 50-летний водитель, управляя автомобилем Scania R400 с прицепом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki Liana. Легковушка оказалась разорвана на три части.

51-летнему водителю Suzuki оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту ДТП проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП Происшествия

Комментарии 4

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ППШариков

14:07:59 22-10-2024

В рубашке родился.

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Мимопроходящий

15:54:24 22-10-2024

Опять дальнобои чудят?? Скорее бы их уже роботами заменили

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Гость

18:33:08 22-10-2024

Мимопроходящий (15:54:24 22-10-2024) Опять дальнобои чудят?? Скорее бы их уже роботами заменили... А чем заменять водителей легковых автомобилей, которые чудят гораздо больше? Например проехать на красный сейчас в порядке вещей

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гость

21:36:33 05-11-2024

Гость (18:33:08 22-10-2024) А чем заменять водителей легковых автомобилей, которые чудят... Павловский тракт Шумакова каждое утро дальтоники(или дол) на красный летят

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