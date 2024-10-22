На Алтае водитель выжил в разорванной на три части легковушке после ДТП с тягачом

Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

22 октября 2024, 12:45, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийском районе легковой автомобиль столкнулся с тягачом и получил серьезные повреждения, сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

21 октября на трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области произошло ДТП с тягачом и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что 50-летний водитель, управляя автомобилем Scania R400 с прицепом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki Liana. Легковушка оказалась разорвана на три части.

51-летнему водителю Suzuki оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту ДТП проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.