На Алтае водитель выжил в разорванной на три части легковушке после ДТП с тягачом
Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе
22 октября 2024, 12:45, ИА Амител
ДТП в Бийском районе / Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийском районе легковой автомобиль столкнулся с тягачом и получил серьезные повреждения, сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.
21 октября на трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области произошло ДТП с тягачом и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что 50-летний водитель, управляя автомобилем Scania R400 с прицепом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki Liana. Легковушка оказалась разорвана на три части.
51-летнему водителю Suzuki оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
По факту ДТП проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
14:07:59 22-10-2024
В рубашке родился.
15:54:24 22-10-2024
Опять дальнобои чудят?? Скорее бы их уже роботами заменили
18:33:08 22-10-2024
Мимопроходящий (15:54:24 22-10-2024) Опять дальнобои чудят?? Скорее бы их уже роботами заменили... А чем заменять водителей легковых автомобилей, которые чудят гораздо больше? Например проехать на красный сейчас в порядке вещей
21:36:33 05-11-2024
Гость (18:33:08 22-10-2024) А чем заменять водителей легковых автомобилей, которые чудят... Павловский тракт Шумакова каждое утро дальтоники(или дол) на красный летят